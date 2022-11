Viele Millionen für Paderborns Schulen

Neu- und Umbauten sowie Erweiterungen von Schulen verschlingen in den kommenden Jahren viele Millionen Euro. Hinzu kommen die Ausgaben, um sie klimaneutral zu machen. Sören Lühr vom GMP gab in der Sitzung des Schulausschusses einen Überblick.

Die Stephanus-Grundschule in Paderborn wird ihr Gesicht erheblich verändern. Für die umfangreichen Arbeiten sind 24,5 Millionen Euro veranschlagt.

„Im GMP setzen wir über 50 Prozent der Ressourcen im Schulbereich ein“, machte Lühr die Dimensionen deutlich. Einen besonders dicken Brocken stellt die Neukonzeption der Grundschule Stephanus samt Mensa-Neubau dar. Die städtische Gebäudetochter geht von Kosten von 24,5 Millionen Euro aus und rechnet mit der Fertigstellung frühestens im November 2026.

Für die Erweiterung der Bonifatius-Grundschule in Modulbauweise kalkuliert Lühr mit 20 Millionen Euro. Im nächsten Jahr soll es losgehen. Teuer wird auch der Neubau der Kita und Mensa für die Josefschule in Mastbruch. Die Kosten werden voraussichtlich 9,1 Millionen Euro betragen, für 2023 ist ein Architektenwettbewerb geplant. Dagegen soll noch 2022 die Erweiterung der Grundschule Thune um fünf Klassen abgeschlossen werden. 1,8 Millionen sind laut GMP dafür veranschlagt.

Energetische Sanierungen

Noch in der Planungsphase befindet sich die energetische Sanierung der Grundschule auf der Lieth. Die Arbeiten sind für das nächste und übernächste Jahr geplant, Lühr rechnet mit Kosten von 3,8 Millionen Euro. Energetisch saniert wird auch die Grundschule Benhausen, außerdem werden im Kellergeschoss Flächen für die Mensa hergerichtet. 2023 soll das Ganze umgesetzt sein und das für voraussichtlich 3,54 Millionen Euro.

MEHR ZUM THEMA Mitglieder des Schulausschuss bestehen auf mindestens 72 Quadratmeter Wie groß sollen Paderborns Klassenräume sein?

Anfang nächsten Jahres soll die Aufstockung des Fachklassentraktes der Realschule in der Südstadt umgesetzt sein. Kosten: drei Millionen Euro. Apropos Realschulen: Die Erweiterung der Realschule Schloß Neuhaus soll bis 2024 geschafft sein. Die Kosten dürften sich auf 6,5 Millionen Euro belaufen.

Auf der Vorhabenliste des GMP stehen unter anderem die Erweiterung der Oberstufe der Gesamtschule Friedrich-Spee, die Modernisierung des Blocks 20 des Gymnasiums Schloß Neuhaus, der Umbau und die Modernisierung des Theodorianums und die Erweiterungen von Schulen wegen des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung (OGS) ab dem Schuljahr 2026/2027.

Klimaneutralität eine weitere Herausforderung

Und dann ist da noch die bis 2035 angestrebte Klimaneutralität. Dafür könne in Einzelfällen eine Kernsanierung erforderlich sein, sagte Lühr in der Sitzung des Schulausschusses. Welche Schulen als erste dran sind, steht auf einer Prioritätenliste, die das Alter zum Maßstab nimmt. Ganz oben stehen die Grundschulen Bonifatius (1969), Karl (1925), Luther (1958) und Theodor (1925). Die Realschüler in Neuhaus lernen im Gebäude des Schlosses aus dem Jahr 1370. Das Wort Klimaneutralität kannte damals niemand.