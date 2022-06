Viele Ukrainer verlassen Paderborn wieder

Trotz der schwierigen Umstände und der Sehnsucht nach den Liebsten geht der Alltag für viele Kriegsflüchtlinge weiter. Iryna Studinska (43) ist mit ihrer Tochter Kateryna Dubravyna (23) und ihrem Sohn Nikita Studinskyi (11) am 18. März in der Unterkunft der Barmherzigen Schwestern aus der Hafenstadt Odessa angekommen. Nikita geht auf das Goerdeler-Gymnasium in Paderborn. Kateryna ist im achten Monat schwanger. Beim Apfelkuchenbacken in der Klosterküche vergisst die Familie für ein paar Minuten ihre Sorgen.

Foto: Oliver Schwabe