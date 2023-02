Vier Fälle von Brandstiftung im Riemekeviertel

Zu insgesamt vier Fällen von Brandstiftung ist die Paderborner Polizei und Feuerwehr am Wochenende (3. und 4. Februar) ausgerückt. Der oder die unbekannten Täter setzten eine Lebensbaumhecke, den Vorderreifen eines geparkten Pkw sowie mehrere Mülltonnen in Brand. Laut Polizei sei von demselben Serientäter oder derselben Tätergruppe auszugehen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung ein.

Mehrere Kleinbrände in Paderborn – Polizei geht von Serientäter aus

Bereits im November gab es mehrere Fälle von Brandstiftung auf dem Westfriedhof. Zumeist werden Müllcontainer in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr am Freitagabend gegen 23.20 Uhr zu einem Heckenbrand an der Roeinghstraße gerufen. Die zwei Meter lange Lebensbaumhecke stand in Flammen, konnte aber schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Hecke wurde auf einer Länge von etwa zwei Metern beschädigt, Personen seien nicht verletzt worden.

Nur kurze Zeit später, gegen 23.40 Uhr, brannten dann drei Müllcontainer an der Kurt-Schuhmacher-Straße. Durch das sofortige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden, so die Polizei.

Am Samstagabend sind zwei weitere Brände gemeldet worden. Gegen 20.47 wurde die Polizei gerufen, da der vordere Reifen eines PKWs brannte. Der Opel-Corsa stand an der Erzberger Straße an der Kreuzung zur Riemekestraße.

Tatort Westfriedhof

Noch während des Einsatzes nahmen die Beamten drei brennende Müllcontainer auf dem Westfriedhof wahr. Auch diese Brände wurden von der Feuerwehr Paderborn gelöscht. Der Einsatz dauerte bis 21.45 Uhr.

Möglicherweise stehe die jüngste Brandserie auch in Zusammenhang mit weiteren Fällen von Brandstiftung auf dem Westfriedhof. Zuletzt sind seit November immer wieder Kleinbrände auf dem Westfriedhof gelegt worden – zumeist waren Müllcontainer betroffen.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Näher der Einsatzorte am Wochenende geht die Polizei von einem Serientäter oder mehreren Serientätern aus. Den Sachschaden kann die Polizei Paderborn derzeit noch nicht beziffern. Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05251/3060 sind erwünscht.