Vier neue Trainees im Erzbistum Paderborn

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums nahmen drei Frauen und ein Mann in der Kirche von Paderborn ihre Berufstätigkeit auf: Die Sozialarbeiterinnen und -arbeiter Johanna Hofzumberge und Lara Simon aus Hövelhof, Laura Striewe aus Schwaney sowie Paul Junglas aus Soest werden im Erzbistum Paderborn als Trainees in Bereichen der Jugendarbeit und Jugendpastoral eingesetzt.

Durch die einjährige Trainee-Zeit erfolgt eine schrittweise Einführung in eine Berufstätigkeit im Erzbistum Paderborn, die durch verschiedene Angebote begleitet und unterstützt wird. „Wir freuen uns darauf, Menschen kennenzulernen und zu begleiten“, betonten die vier neuen Trainees übereinstimmend an ihrem Einführungstag.

Wichtig ist ihnen, das im Studium Erlernte nun konkret in der Praxis anzuwenden. Sie freuen sich darauf, praktische Erfahrungen im Bereich der Jugendarbeit und Jugendpastoral des Erzbistums Paderborn zu machen. Die vier Trainees werden während ihres einjährigen Einsatzes im Erzbistum Paderborn von Gertrudis Lappe aus dem Bereich Pastorale Dienste im Erzbischöflichen Generalvikariat begleitet.

Johanna Hofzumberge kommt aus Hövelhof und hat an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Paderborn „Soziale Arbeit“ studiert. Die 22-Jährige wird als Trainee im Feld der Jugendverbandsarbeit beim Diözesanverband Paderborn der Kolpingjugend tätig. Johanna Hofzumberge war in ihrer Heimatgemeinde in der Gemeinschaft der Messdienerinnen und Messdiener engagiert. Sie wird von Lisa Metken, Bildungsreferentin bei der Kolpingjugend, begleitet.

Viele Jahre in der KJG engagiert

Die 22-jährige Lara Simon kommt ebenfalls aus Hövelhof. Sie hat an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Paderborn „Soziale Arbeit“ studiert. Seit vielen Jahren ist Lara Simon im Diözesanverband Paderborn der KjG engagiert. Im Dekanat Büren-Delbrück wird Lara Simon als Trainee im Bereich der Jugendpastoral / -arbeit wirken. Felix Leifeld ist ihr Ansprechpartner.

Laura Striewe aus Schwaney hat in Paderborn an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen „Soziale Arbeit“ studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Als Trainee wird Laura Striewe auf dem Jugendhof Pallotti in Lennestadt tätig und dort von Christoph Schnellbacher begleitet.

Paul Junglas ist in Soest aufgewachsen und hat an der TU Dortmund Rehabilitationspädagogik studiert. Seit über zehn Jahren ist er als Pfadfinder engagiert, durch ein Freiwilliges Soziales Jahr auch in verschiedenen Funktionen auf der Diözesanebene der DPSG. Als Trainee wird Paul Junglas im Dekanat Hellweg im Bereich Jugend und Familie tätig. Hier wird er von Doris Noll begleitet.

„Engagierte Mitarbeitende sind ein großer Schatz und für die Zukunft der kirchlichen Jugendarbeit enorm wichtig“, unterstreicht Gertrudis Lappe von der Abteilung Jugendliche/Junge Erwachsene des Erzbischöflichen Generalvikariats. Das Traineeprogramm des Erzbistums sei ein attraktives Einstiegsangebot für Absolventinnen und Absolventen eines Studiums. „Eine qualifizierte Berufseinführung und Einarbeitung ist sowohl für die Trainees selbst als auch für uns als Unterstützer von Jugendarbeit und Jugendpastoral ein Gewinn. Das Traineeprogramm ist auch ein wichtiges Instrument der Mitarbeitergewinnung“, erklärt Gertrudis Lappe als Verantwortliche für die Gewinnung und Qualifizierung hauptberuflicher Mitarbeiter.