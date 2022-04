Vinzentinerinnen: Stadt Paderborn trägt Nebenkosten für Geflüchtete

„Die Schwestern kümmern sich beispielgebend um die Frauen und Kinder, die sie aufgenommen haben und dies in allen akuten Belangen“, betont der Beigeordnete. Wie berichtet, stellen die Schwestern das Mutterhaus mietfrei zur Verfügung. Es sei vereinbart, dass die Stadt üblicherweise für die entstandenen Nebenkosten (Heiz-, Strom- und Müllentsorgungskosten) aufkommen wird.

Eine Abrechnung erfolgt in diesem, wie auch in anderen Fällen, aber auch erst dann, wenn am Ende die entsprechenden Kostenaufstellungen vorliegen und geprüft sind, stellt die Verwaltung dazu klar.