Vivat Paderborn: Das Liborifest 2022 ist eröffnet

Libori 2022 ist eröffnet: Der Schrein des Bistumspatrons wurde unter den Klängen des Libori-Tuschs in einer Prozession durch den Paderborner Dom in den Hochchor getragen.

Zuvor hatte bereits Erzbischof Hans-Josef Becker den kirchlichen Part des Liborifestes zum Gedenken an den Patron von Erzbistum, Dom und Stadt übernommen. Im Dom fand die Pontifikalvesper mit Erhebung der Reliquien des heiligen Liborius unter den Klängen des einzigartigen Libori-Tusches statt. Der Dom war nahezu so gut gefüllt wie vor der Pandemie.

In den kommenden Tagen werden mehr als eine Million Besucher erwartet.

Die Glocken der Paderborner Kirchen hatten die frohe Botschaft schon kurz nach Mittag mit ihrem Geläut verkündet: Es geht wieder rund, in der Paderstadt. Die Beschicker des Pott- und des Magdalenenmarktes, die Schausteller auf dem Liboriberg und die Kleinkünstler warteten ungeduldig auf den Startschuss. Und den gab traditionell der Bürgermeister. Dazu wählte er die altbekannten Worte, um das Fest zu eröffnen: „Vivat Liborius, vivat Paderborn!“

Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann Libori 2022: die Pontifikalvesper im Paderborner Dom mit Schreinerhebung und Libori-Tusch Foto: Jörn Hannemann

Sichtlich ergriffen von der faszinierenden Atmosphäre auf dem prall gefüllten Rathausplatz, der passend zum freudigen Anlass im schönsten Sonnenlicht erstrahlte, rief Bürgermeister Michael Dreier die Menschen dazu auf, das neuntägige Fest zu friedlichen Begegnungen zu nutzen. Er verwies auf das reichhaltige Angebot, das an den vielen unterschiedlichen Schauplätzen zu erleben sei – angefangen bei dem Angebot auf dem Pottmarkt über die spektakulären Fahrgeschäfte bis hin zu den Konzerten auf den unterschiedlichsten Bühnen.

Auch Erzbischof Hans-Josef Becker machte keinen Hehl daraus, dass er erleichtert sei, dass das Fest in gewohntem Rahmen stattfinden könne. Es sei Zeit, „aufzuatmen“, sagte das Oberhaupt des Erzbistums bei der Feier in der Bischofskirche. „Aufatmen bedeutet, Muße und Gelegenheit zu haben, an Gott zu denken und ihm zu danken“, betonte der Erzbischof.

Libori 2022 - die Eröffnung mit dem Faßbieranstich von Paderborns Bürgermeister Michael Dreier Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Pottmarkt Foto: Jörn Hannemann Der Stand von Gerti Gundel auf dem Pottmarkt Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann P Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Thomas Godoj am Kulturbrunnen Foto: Jörn Hannemann Thomas Godoj am Kulturbrunnen Foto: Jörn Hannemann Thomas Godoj am Kulturbrunnen Foto: Jörn Hannemann

Mit den Worten „Procedamus in nomine Domini – Brechen wir auf im Namen des Herrn!“ setzte der Paderborner Erzbischof im Dom die Prozession in Bewegung, mit der die Gebeine des heiligen Liborius im vergoldeten Reliquienschrein aus dem Margarethenaltar im Westchor des Gotteshauses in den Hochchor überführt wurden. Die Prozession wurde geführt von Erzbischof Hans-Josef Becker, Generalvikar Alfons Hardt und Dompropst Monsignore Joachim Göbel, die von den Paderborner Weihbischöfen, den Gastbischöfen, dem Paderborner Metropolitankapitel sowie zahlreichen Priestern aus nah und fern begleitet wurden.

Das Tragen des wertvollen Reliquienschreins übernahmen traditionell die Schreinträger. Und auch die Schützen des PBSV waren traditionell vertreten, um den Prozessionsweg zu säumen. Bis zur Rückführung des Schreins am Dienstag, 26. Juli, werden die Reliquien des heiligen Liborius im Schrein im Hochchor zur Verehrung durch die Gläubigen bleiben. Ab Mittwoch steht im Hochchor eine wertvolle Silberbüste des heiligen Liborius, in der sich ebenfalls Reliquien befinden.

Zahlreiche hohe Geistliche sind zu Gast

Erbischof Becker versäumte es nicht, die hohe Geistlichkeit zu begrüßen, die aus Anlass des Liborifestes nach Paderborn gekommen ist. Den ersten Willkommensgruß richtete er traditionell an den Nachfolger des heiligen Liborius auf dem Bischofsstuhl der Diözese Le Mans in Frankreich, Bischof Yves Le Saux. „Als Bischof von Le Mans wird Bischof Yves zum letzten Mal mit uns Libori feiern, denn Papst Franziskus hat ihn zum Bischof von Annecy im Osten Frankreichs ernannt“, informierte Erzbischof Becker die Gäste. Der Paderborner Erzbischof begrüßte außerdem Erzbischof Dr. Thomas J. Netto aus der Diözese Trivandrum in Kerala / Indien, Bischof Martin Mtumbuka aus der Diözese Karonga in Malawi, Bischof Dr. Josef Clemens aus Rom und Bischof em. Heinz Josef Algermissen aus Fulda.

Libori 2022: die Kirmes auf dem Liboriberg Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann

Während es im Dom zahlreiche Möglichkeiten der Besinnung und des Betens gibt, findet in der Stadt Paderborn bis Sonntag, 31. Juli, das pralle Leben statt. Im Mittelpunkt steht dabei sicherlich auch die Kirmesmeile auf dem Liboriberg mit einigen neuen Attraktionen.

Blickfang des Festes ist das Riesenrad „Movie Star 2“, in dem man eine großartige Aussicht über die Paderborner Innenstadt genießen kann. Noch etwas höher ist mit 80 Metern der „Jules-Verne-Tower“, ein Kettenflieger der besonderen Art. Fetzig geht es zudem im „Break Dancer“, in der Achterbahn „Drifting Coaster“, im Flieger „Jetlag“ und der spektakulären Flugstation „The Beast“ zu.

Spaß in den Fahrgeschäften

Bei „Looping the Loop“ handelt es sich außerdem um eine Überschlagsschaukel. Und auch das Karussell „Wellenflug“ sorgt für viel Spaß. Mit der Achterbahn „Tom der Tiger“, dem Laufgeschäft „Chaosfabrik“ und der Geisterbahn „Schloss Dracula“ kommen auch die nicht so flugerprobten Libori-Fans auf ihre Kosten. Für Tradition steht das „Paderborner Pferdekarussell Anno 1886“ – ein mehr als 100 Jahre altes Karussell mit liebevoll lackierten Holzpferden und Kutschen. Auch die Kirmesklassiker wie der „Autoscooter“ und der „Musik-Express“ sind selbstverständlich dabei.

Darüber hinaus wird ein umfangreiches Kulturprogramm geboten.