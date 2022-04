Verbund-Volkbank OWL hat jetzt ein eigenes Sendestudio

Allein im Geschäftsgebiet Paderborn verwaltet das Institut Kundeneinlagen in einer Größenordnung von 2,86 Milliarden Euro

Paderborn

Die Verbund-Volkbank OWL hat am Standort Paderborn in die Technik investiert. Allerdings geht es hierbei nicht um das originäre Bankgeschäft, sondern um ein Sendestudio, das im Hauptgebäude am Neuen Platz eingerichtet worden ist. Damit sollen künftig noch schneller virtuelle beziehungsweise digitale Informations-Formate für die Kunden umgesetzt werden, teilte jetzt Vorstandsmitglied Frank Sievert mit.

Von Ingo Schmitz