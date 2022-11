Volksbank-Mitarbeiter verkaufen Glühwein für den guten Zweck auf dem Paderborner Weihnachtsmarkt

Sobald abends die Computer heruntergefahren sind, wechseln sie in die ungewohnte Rolle und tun so etwas für den guten Zweck. Unter dem Motto „Weihnachtszeit ist Helferzeit“ organisiert die Verbundvolksbank OWL während des Paderborner Weihnachtsmarkts einen Charity-Glühwein-Verkauf. Dafür werden im Außengastronomiebereich des „Bobberts“ am Neuen Platz zwei weihnachtlich geschmückte Hütten aufgebaut, in denen roter und weißer Glühwein sowie Punsch angeboten werden.

Da der „Glockenzauber“ auf dem Neuen Platz in diesem Jahr nicht stattfindet, entstand im Mitarbeiterteam der Volksbank die Idee, selbst Glühwein anzubieten und die dadurch eingenommene Summe an gemeinnützige Organisationen in der Region zu spenden. Die freiwilligen Helfer des Charity-Glühwein-Verkaufs entscheiden anschließend gemeinsam, welche ehrenamtlichen Projekte mit dem Erlös unterstützt werden sollen.

„Wir bedauern, dass der Glockenzauber in diesem Jahr auf dem Neuen Platz nicht stattfinden wird. Umso mehr freuen wir uns über die Idee unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine eigene gemeinnützige Aktion durchzuführen“, erklärt Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der Verbundvolksbank OWL, und ergänzt: „Wir können so den Besuchern des Weihnachtsmarkts aus unserem eigenen Team heraus ein kleines zusätzliches Angebot auf dem Neuen Platz machen und zugleich etwas Gutes für die Region tun.“



Die beiden Glühwein-Stände des Mitarbeiterteams der Verbundvolksbank OWL sind in der Außengastronomie des „Bobberts“ während des Paderborner Weihnachtsmarktes jeweils von donnerstags bis samstags von 18 bis 22 Uhr geöffnet.