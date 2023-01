Volkshochschule Paderborn veröffentlicht Frühjahrsprogramm

Die Volkshochschule Paderborn hat ihr Frühjahrsprogramm veröffentlicht. Seit dem 16. Januar können sich Interessierte für die angebotenen Kurse anmelden. Weitere Informationen gibt es in einer gedruckten Version des Programms, auf der VHS-Webseite der und vor Ort zu den ausgewiesenen Servicezeiten.

Die Volkshochschule Paderborn hat in einer Mitteilung das Thema bekannt gegeben unter dem das Kurs-Angebot in diesem Jahr steht: „Nachhaltig. Vernetzt“. Die VHS wolle damit zwei wichtige gesellschaftspolitische Themen in den Fokus stellen: den Klimawandel und die Nachhaltigkeit. Außerdem bemühe sie sich um eine stärkere Vernetzung und Kooperation mit anderen Weiterbildungseinrichtungen und Akteuren der Stadtgesellschaft.

„Den Klimaveränderungen soll hierbei die höchste Priorität eingeräumt werden, um Zusammenhänge noch transparenter zu machen, darüber zu informieren, wie das Klima funktioniert und wie unser Planet sich verändert“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ebenso sollen die Folgen der Klimakrise beleuchtet werden und die Fragen „was wir bereits dagegen unternommen haben und was jetzt zu tun ist, um den Planeten für nachwachsende Generationen zu erhalten“.

Genau um diese Themen soll es auch in einigen Veranstaltungen des Frühjahrsprogrammes gehen. So setzt sich etwa der Vortrag „Nachhaltigkeit – Konzept für die Zukunft oder Modewort?“ kritisch mit aktuellen Nachhaltigkeitspostulaten auseinander. Zudem werden das Prinzip der Gemeinwohl-Ökonomie und Handlungsstrategien für die Wirtschaft beleuchtet. Im Rahmen einiger Veranstaltungen kooperiert die Volkshochschule Paderborn auch mit der Verbraucherzentrale NRW oder dem Wasserverband Obere Lippe.

Eine Übersicht der Kurse, die die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen abbilden, findet sich in der digitalen Kurssuche auf der Webseite der VHS: www.paderborn.de/microsite/vhs/index.php.

Auch die Jahresauftaktveranstaltung der Volkshochschule, die am 13. März erstmalig nach einer zweijährigen Pandemiepause wieder im Historischen Paderborner Rathaus stattfinden wird, trägt den Klimaveränderungen Rechnung. In ihrer Mitteilung kündigt die Volkshochschule an, dass der Diplom-Meteorologe und Wissenschaftsjournalist Karsten Schwanke bei der Veranstaltung zu Gast sein und einen Vortrag zu dem Thema „Der Klimawandel – DIE Herausforderung für unsere Gesellschaft“ halten wird.

Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen

„Einen besonderen Blick möchte die vhs zudem auf die Bildungsbedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und globaler Herausforderungen richten“, kündigt die Volkshochschule Paderborn an. Im sogenannten Fachbereich „vhs-Business“ können sich die Unternehmen in den Bereichen IT und Neue Medien, Sprachtrainings und interkulturelles Know-how, Kommunikation und soziale Kompetenz sowie Gesundheit und Rekreation weiterbilden. Um dieses Angebot bekannter zu machen, plant die VHS Paderborn eine breit angelegte Werbekampagne.