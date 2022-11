Volle Paderborner Bars und jede Menge Musik

Paderborn

Wo auch immer man sich am vergangenen Samstagabend in der Paderborner Innenstadt aufgehalten hat: Überall erklang Musik in den Bars der Stadt Musik. Auch in diesem Jahr fand wieder das Honky-Tonk-Musikfestival in Paderborn statt und brachte zahlreichen Gästen über die Innenstadt verteilt Live-Musik direkt vor die Haustür.

Von Kevin Müller