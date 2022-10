Volle Paderborner Innenstadt zum Herbstlibori-Finale

Einen Blick auf die neue Herbstmode werfen, eine letzte Runde im Riesenrad oder sich im „Superhopser“ durch die Lüfte wirbeln lassen – das alles war am Wochenende in Paderborn möglich beim Finale von Herbstlibori. Die Kombination aus Kirmes und Schaufensterbummel erwies sich dabei erneut als Besuchermagnet – und sorgte für eine volle Paderborner Innenstadt.

Die 400 Meter lange Kirmesmeile lockte an den neun Tagen mit vielen Attraktionen. Auch Nikita (11), Tatjana, Lilyanne (1) und Alexander Stumpf hatten viel Spaß..

Es ist Ende Oktober, die Zeitumstellung läutet die Winterzeit ein und erste Schaufenster sind voller Weihnachtsdeko: Aber von all dem ist an diesem Wochenende nicht viel zu spüren. Für die meisten ist gefühlt noch Spätsommer mit 22 Grad und reichlich Sonnenschein. Mit Sonnenbrille auf der Nase und kurzen Ärmeln bis in den späten Abend zogen Tausende mit Kind und Kegel durch die volle Innenstadt, die unter einer Dunstglocke aus Mandelduft und Bratwurstgeruch liegt.