Volle Wartezimmer, leere Klassenzimmer

Die Erkältungs- und Grippewelle bringt zahlreiche Kinderarztpraxen in Paderborn an den Rand der Belastungsgrenzen. Die Wartezimmer sind brechend voll, viele Mediziner überlastet und mit ihrem Team am Limit. Der Paderborner Kinderarzt Dr. Klaus Pöppel fordert auch ein Umdenken bei Eltern und Schulen.

„Momentan ist es eine Vollkatastrophe!“, sagt der 61-jährige Kinderarzt aus Neuhaus. In seiner Praxis in Schloß Neuhaus arbeitet er mit seinem Team mittlerweile fast täglich bis zu zwölf Stunden durch – und kann den Ansturm dennoch kaum bewältigen. „Um 9 Uhr morgens habe ich bereits keine freien Termine mehr, wenn Eltern mit kranken Kindern anrufen. Die müssen wir auf morgen vertrösten oder in dringenden Fällen an Bereitschafts-Praxen verweisen“, so Dr. Pöppel.