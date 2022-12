Glücksmomente beim Spazierengehen in Paderborn

Vorbei ist die Zeit, als das Spazierengehen für Biederkeit und Langeweile stand. In Zeiten von Corona, in denen Treffen in den eigenen vier Wänden zeitweise nicht möglich waren, hat der flanierende Gang durch die Natur den herrlichen Geruch von Freiheit. Da passt es in diese Zeit, dass der in Paderborn lebende Professor Hartmut Vollmer ein Buch zum Thema „Vom Glück des Spazierens“ herausgegeben hat.

Zuletzt hat sich Vollmer, der an der Leuphana-Universität in Lüneburg beschäftigt ist, als Karl-May-Spezialist hervorgetan. So gab der 64-Jährige in jüngster Zeit zwei neue Brief-Bände des Winnetou-Erfinders heraus.

Professor Hartmut Vollmer lebt in Paderborn. Foto: Monika Hartmann-Vollmer

Für einen Spaziergang ist im Wilden Westen jedoch keine Zeit. Folglich kommt die aktuelle Anthologie ohne Karl May aus – stattdessen sorgt Herausgeber Vollmer für ein Potpourri der ganz Großen. Goethe und Schiller sind vertreten, Friedrich Nietzsche, Kafka und Rainer Maria Rilke – um nur einige Namen zu nennen.

Spazierengehen als Antwort auf die Beschleunigung

Vollmer erkennt im Spazierengehen geradezu etwas Widerständiges, das sich in seiner Ziellosigkeit dem modernen Anspruch auf Beschleunigung und Verwertbarkeit entzieht. Der Spaziergang stelle sich als einfaches und kostenfreies Mittel dar, Glücksmomente, Freiheitsaugenblicke zu erleben. An diesem Punkt unterscheidet der Herausgeber das lockere Spazierengehen vom Wandern, das meist zielorientiert eine größere Distanz zu gehen beabsichtige.

MEHR ZUM THEMA Briefwechsel mit Fans liegt in Buchform vor – Paderborner Professor glaubt an Comeback des Erzählers Mit Karl May die Welt verbessern

„Nur die ergangenen Gedanken haben Wert“, schreibt Friedrich Nietzsche, der Denker der Ruhelosigkeit. Thomas Bernhard wiederum behauptet, es sei unmöglich „Gehen und Denken zu einem einzigen totalen Vorgang zu machen“. Aber wie dem auch sei: Gehen und Denken gehören oft zusammen – und wenn das Miteinander nur darin besteht, die Gedanken schweifen zu lassen.

Viele Literaten und Philosophen haben sich Gedanken über das Spazierengehen gemacht. Franz Hessel zum Beispiel denkt an den modernen Großstadtflaneur, der im Vorübergehen die Geschichten der Geschäfte, Schaufenster und Gaststätten studiert. Geradezu pathetisch formuliert der Autor: „Wieviel Schicksal, Gelingen und Versagen kannst du aus Warenauslagen und ausgehängten Speisekarten ablesen.“ Das Buch der Straße können auch diejenigen lesen, die wenig Geld haben.

Eine Vielzahl von Stimmen

Angesichts der Vielzahl von Stimmen aus unterschiedlichen Jahrhunderten bleibt es in der Anthologie nicht aus, dass mancher Vers, manche Formulierung dem heutigen Leser fremd und ungewohnt vorkommt. Was bleibt, ist sich der Herausforderung des Nachdenkens zu stellen oder bis zur nächsten Seite weiterzublättern. So wird die kurzweilige Lektüre zu einem Flanieren durch die Zeiten und dichterischen Ausdrucksformen.

Hartmut Vollmer (Herausgeber): „Vom Glück des Spazierens - Geschichten und Gedichte“. Reclam-Verlag. 140 Seiten. 12 Euro.