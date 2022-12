Vom Buckingham Palace nach Paderborn

Sie spielten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. und bei ihrer Beerdigung. Und wenn seine Majestät König Charles III. gekrönt wird, dürfen sie und ihre Musik ebenfalls nicht fehlen: Die „Band of the Grenadier Guards“. An diesem Mittwoch hat es die Musiker vom Buckingham Palace für ein Überraschungskonzert auf den Paderborner Rathausplatz gezogen.

Überraschungskonzert: The Band of the Grenadier Guards spielt vor dem Historischen Rathaus

Bewusst ohne große Ankündigung, um eine Menschenansammlung zu vermeiden, gaben sie am Mittwochnachmittag mitten auf dem Weihnachtsmarkt ein einstündiges Konzert – inklusive ihrer imposanten Bärenfellmützen und der auf Hochglanz polierten Schuhe.

Die Band of the Grenadier Guards kann auf eine über 300-jährige Geschichte zurückblicken und wurde unter der Herrschaft von König Charles II. gegründet. Heute ist sie eine von sieben Kapellen im Dienste seiner Majestät König Charles III. und wird auch bei dessen Krönung zu hören sein. Die „Grenadier Guards“ sind in London stationiert und nehmen, unter anderem, auch an dem berühmten Wachwechsel vor dem Buckingham Palace teil.

Auf dem Rathausplatz spielten sie klassische und moderne Stücke. Zu hören waren unter der Leitung des Director of Music, Captain Robert Smith, beispielsweise Feliz Navidad, Santa Claus is coming to town, Don't stop me now von Queen, Wishing on a star und ein Weihnachtsmedley.

Einen Tag darauf, am Donnerstag, 8. Dezember, werden Grenadier Guards auch im Deutsch-Englischen Adventsgottesdienst um 19 Uhr im Paderborner Dom zu hören sein. Via Livestream wird der Christmas Carol Service auch über den YouTube-Kanal des Erzbistums übertragen.

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, diese berühmte Kapelle nach Paderborn zu bekommen“, sagt Colonel Tim Hill, Kommandeur der örtlichen NATO Forward Holding Base Sennelager, der am Nachmittag von Bürgermeister Michael Dreier begrüßt wurde. „Dieses spontane Konzert ist unser Dank an unsere Freunde aus Paderborn. Stellvertretend für die Britische Militärgemeinde wünschen wir Merry Christmas.“