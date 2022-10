„Peterchens Mondfahrt“ ist Weihnachtsmärchen am Paderborner Theater

Das Weihnachtsmärchen ist eines der beliebtesten Stücke im Spielplan des Paderborner Theaters. Das Haus ist dann gefüllt mit erwartungsfrohen Kindern. In diesem Jahr dürfen sie sich auf einen Käfer mit nur fünf Beinen freuen.

Szene aus dem Weihnachtsmärchen „Peterchens Mondfahrt – Mission Käferbein“ am Paderborner Theater mit (von links): Fabian Jung, Janek Biedermann, Marsha Marie Miessner, Lukas Koller und Julia Katharina Braun.

Das Weihnachtsmärchen „Peterchens Mondfahrt – Mission Käferbein“ hat am Donnerstag Premiere, insgesamt 35 Vorführungen sind geplant. „Das war schon unser Stück für 2020 und wir waren schon ziemlich weit“, sagte die Leiterin der Kinder- und Jugendtheatersparte Jott, Paulina Neukampf, am Freitag. Dann kam Corona, der Rest ist bekannt. Nach zwei Jahren wird es im Großen Haus wieder so richtig fantasievoll-bunt, denn mit Textorgien vor schwarzem Hintergrund kann man Kindern nicht kommen.