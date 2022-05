Team der Freilichtbühne Schloß Neuhaus präsentiert Besuchern neues Eingangsgebäude

Musikalische Darbietungen auf der Bühne sowie Schmink- und Bastelstationen für jüngere Besucher und ein Glücksrad für die Verlosung von Freikarten erwarteten die Besucher.

Mit dem Projekt des neuen Eingangsgebäudes war im Jahr 2020 begonnen worden. Der Hauptgrund für den Bau bestand darin, dass „die Technik nicht mehr zeitgemäß war“, erläuterte Chris Malassa, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Freilichtbühne Schloß Neuhaus.

Neben der rundum erneuerten technischen Infrastruktur rund um die Bühne bietet das neue Eingangsgebäude auch viel Platz: So befindet sich neben den barrierefreien Toiletten der neue, eigens eingerichtete Kiosk der Freilichtbühne im Erdgeschoss. Direkt darüber bietet der Neubau Platz für den eigenen Kostümfundus samt Schneiderei. Hier finden sich sowohl brandneue Kostüme für die bevorstehenden Premieren dieser Saison als auch bis zu 20 Jahre alte Kostüme vergangener Aufführungen – wie etwa Elefantenköpfe für das Dschungelbuch – wieder. Je nach geplanter Inszenierung kann der Bedarf an Kostümen die Kosten durchaus in die Höhe treiben. So wird, inklusive Rechteerwerb, mit etwa 20.000 bis 25.000 Euro gerechnet, die in einer guten Saison allerdings leicht auszugleichen sind.

„Und auch die Technikerherzen sind nun zufrieden“, sagte Bettina Brink vom Verein Freilichtbühne Schloß Neuhaus: Im Obergeschoss genießen die Techniker nicht nur den perfekten Ausblick auf das Bühnengeschehen – mit einem neuen Mischpult, Scheinwerfern und vielem mehr vereint der neue Bereich auch alte und neue Elemente der Ton-, Licht- und Tricktechnik in einem großen Raum.

Einen kleinen Kompromiss musste der Verein beim neuen Gebäude jedoch eingehen: Da der Naturschutz eine vollständige Überdachung der Sitzplätze verhindert, muss eine Teilüberdachung mit Markisen ausreichen. Dennoch zeigten sich die Mitglieder am Samstag zufrieden mit dem neuen Gebäude. Somit kann die Saison kommen. Diese beginnt am Samstag, 11. Juni, um 15 Uhr mit dem Familienstück „Die kleine Hexe“. Gespielt wird sie bis zum 27. August, der Eintritt kostet acht Euro. Das Abendstück heißt diesmal „Erben ist nicht leicht“, die Kriminalkomödie ist erstmals am 12. August um 20 Uhr zu sehen, die letzte Vorstellung für den 10. September geplant. Karten gibt es für zwölf Euro.