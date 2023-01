Vortrag an der Uni Paderborn: Ist Science-Fiction schon Realität?

In der Serie wurden von Anfang an technische Visionen gezeigt, die zum Zeitpunkt der Produktion reine Science-Fiction waren. Vieles davon ist mittlerweile bereits Realität geworden: „So verwenden wir heute zum Beispiel Tablets mit Touchscreens, reden mit Computern, und die ‚Universalübersetzer‘ werden von Jahr zu Jahr besser. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine große Rolle“, heißt es in einer Mitteilung der Universität Paderborn.

Auch Prognosen der Serie werden in dem Vortrag thematisiert. So auch die Frage, wie realistisch es sei, dass es in naher Zukunft einen Androiden wie den in Star Trek gezeigten Mr. Data geben wird? Der Vortrag ist eine Mischung aus Filmausschnitten und Informationen über den Stand von Wissenschaft und Technik auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und wird am 2. Februar um 17 Uhr im Hörsaal O1 stattfinden.

Die Veranstaltung ist Teil der überregionalen Reihe „Star Trek Vorlesung“ und wird an der Universität Paderborn im Rahmen des Physikalischen Kolloquiums (Prof. Dr. Thomas Zentgraf) in Kooperation mit dem Sonderforschungsbereich TRR 142 organisiert.

Interessierte können sich unter go.upb.de/startrek anmelden. Der Eintritt ist frei.