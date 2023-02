Vorverkauf für die Paderborner Puppenspielwochen hat begonnen

Der Vorverkauf für die 41. Paderborner Puppenspielwochen vom 25. Februar bis 12. März 2023 hat begonnen. Hauptspielort ist in diesem Jahr das Ausweichquartier der Kulturwerkstatt, Heinz-Nixdorf-Ring 1, Eingang F. Daneben gibt es Aufführungen in der Paderhalle, in Büren-Wewelsburg und Bad Wünnenberg-Fürstenberg. Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder verschiedener Altersgruppen ist etwas dabei, schreibt die Stadt Paderborn in ihrer Pressemitteilung.

Für Erwachsene zeigt am 28. Februar der Holsteiner Marc Schnittger „Planet Eden“. Er schließt damit seine Trilogie über das berühmte dreiteilige Gemälde von Hieronymus Bosch ab. „Die musikalische Hölle“ und „Der Garten der Lüste“ waren bereits in Paderborn zu sehen. Diesmal steckt der Teufel in Schwierigkeiten, weil die Menschen die Erde selber vernichten.

Ebenfalls für Erwachsene spielt am 10. März Robert Husemann aus Paderborn seine Marionetten-Revue „Drollige Typen on Tour“. Für Erwachsene und alle ab zehn Jahren erzählt Christiane Weidringer aus Erfurt am 8. März um 18 Uhr die Geschichte des kleinen Prinzen nach Antoine de Saint-Exupéry.

Grundschulkinder sind bei einem Klappmaulpuppen-Workshop von der Paderborner Theaterpädagogin Luisa Roensch am Sonntag, 12. März, zum Mitmachen eingeladen. Der Workshop erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Paderborn, Anmeldungen nimmt das Kulturamt entgegen per E-Mail an [email protected] oder unter Telefon 05251/8811499. Schon für Kinder ab fünf Jahren und ihre Familien geht es am 27. Februar mit „Peers Mondfahrt“ von Marc Schnittger in der Fantasie des kleinen Peer mit seinem Hund Apollo in einer Rakete zum Mond.

Für Kinder ab vier Jahren gibt es ein besonders umfangreiches Programm. Fast immer dreht es sich um Tiere, etwa um „Tafiti und Pinsel“, ein Erdmännchen und ein Pinselohrschwein. Das Figurentheater Marmelock aus Hannover macht sich am 1. März auf die Suche nach Tafitis Kuschelkissen. Um eine Postkuh geht es in „Lieselotte macht Urlaub“ mit dem Artisjok-Theater aus der Südpfalz im Kreismuseum Wewelsburg am 3. März. Die Kraft der Freundschaft ist das Grundthema von „Das Schaf Charlotte und seine Freunde“. Das Figurentheater Die Complizen aus Hannover zeigt das Stück über das eigenwillige Tier am 7. März.

Christiane Weidringer präsentiert am 9. März Andersens Märchen „Das hässliche Entlein“ und Robert Husemann spielt am 11. März das Marionettenspiel „Der kleine Froschkönig“. Ausnahmsweise nicht mit Tieren, aber auch für Kinder ab vier Jahren ist Robert Husemanns Version von „Pechvogel und Glückskind“ über die Macht der Liebe. Er spielt sie am 4. März.

Für die Kleinen ab drei Jahren kommt Robert Husemanns Kasper am 25. Februar mit „Kasper kommt in Teufels Küche“ und am 2. März mit „Die Prinzessin ist futsch“, letzteres in der KulturScheune1a in Fürstenberg. An dieselbe Altersgruppe wendet sich das Figurentheater Laku Paka mit der anrührenden Geschichte „Kleiner Vogel, flieg“ über einen besonders tapferen Vogel.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.paderborn.de/puppenspielwochen. Den Vorverkauf übernimmt das Paderborner Ticket-Center am Königsplatz, Telefon 05251/299750, außer für „Lieselotte macht Urlaub“, für die es Karten ausschließlich beim Kreismuseum Wewelsburg gibt, auch online unter www.wewelsburg.de.

Die Stadt Paderborn empfiehlt dringend, sich Eintrittskarten im Vorverkauf zu sichern, denn die Zuschauerzahlen sind begrenzt. Studierende der Uni Paderborn erhalten bei Veranstaltungen des Kulturamtes an der Abendkasse freien Eintritt mit dem AStA-Kulturticket, sofern noch Karten verfügbar sind.