Vorwürfe gegen Pastor aus dem Erzbistum Paderborn

Ein Skandal überschattet die Neubesetzung der Leitungsstelle in der Pfarrei Heiliger Martin in Schloß Neuhaus. Im September sollte Pastor A. die Nachfolge von Pfarrer Peter Scheiwe antreten, aber "wegen Vorwürfen verhaltensbezogener Art" kommt es jetzt nicht dazu.

In der Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde in Schloß Neuhaus sollte von September an Pastor A. predigen. Doch dazu wird es nicht kommen.

In einer Erklärung teilte das Erzbistum am Sonntag mit: "Das Erzbistum hat die vorgeschriebenen kirchenrechtlichen Verfahren eingeleitet und die staatlichen Stellen umgehend in Kenntnis gesetzt. Bis zum Abschluss der Verfahren wurde Pastor A. mit sorfortiger Wirkung die Ausübung der priesterlichen Dienste untersagt."

MEHR ZUM THEMA In das neue Pfarrhaus in Schloß Neuhaus soll bereits sein Nachfolger einziehen Pfarrer Scheiwe wird kürzer treten

Damit verbunden sei die sofortige Beendigung seines Amtes als Pfarradministrator der Pfarrei Sankt Maria Welver im Kreis Soest.

Beschuldigter Pastor will Sabbatjahr einlegen

Was A. konkret vorgeworfen wird, dazu macht das Erzbistum keine Angaben und verweist auf den Persönlichkeitsschutz. Bereits am 4. Juli habe A. Erzbischof Hans-Josef Becker mitgeteilt, auf die Pfarrstelle in Schloß Neuhaus zu verzichten und darum gebeten, ein Sabbatjahr einlegen zu können. Dem habe der Erzbischof zugestimmt.

Die für Welver zuständige Staatsanwaltschaft in Arnsberg kümmert sich um den Fall. Es liege eine anonyme Anzeige vor, und jetzt werde geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliege, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Poggel. Die Anzeige sei "sehr allegemein gehalten", im Kern gehe es um den Vorwurf der Übergriffigkeit und des unangemessenen Verhaltens. "Das, was geschildert wird, betrifft überwiegend den strafrechtlichen Bereich nicht", sagte Poggel. Die Vorwürfe bezögen sich auf den Aufenthalt indischer und pakistanischer Priester in der Pfarrei in Welver und den Umgang mit ihnen.

Der langjährige Leiter der Pfarrei Heiliger Martin in Schloß Neuhaus, Pfarrer Peter Scheiwe, hatte sich dazu entschieden, seine Aufgaben in jüngere Hände zu übergeben. Im Mai war er 65 Jahre alt geworden. "Erzbischof Hans-Josef Becker hat meinen Rücktritt zum 1. Mai angenommen, so dass das Verfahren zur Findung meines Nachfolgers in Gang gesetzt werden kann", hatte Scheiwe im Januar dieser Zeitung gesagt. Er selbst werde noch weitere fünf Jahre im aktiven Dienst bleiben und in der Sankt-Liborius-Gemeinde Dechant Benedikt Fischer unterstützen.

Erzbischof hat das Ernennungsrecht

Wann die Pfarrei Heiliger Martin, die neben Schloß Neuhaus auch Sande, Sennelager und Mastbruch umfasst, einen Pfarrer bekommt und wer es sein wird, ist nach Angaben des Erzbistums noch offen. "Wir arbeiten an einer personellen Lösung", sagte Sprecher Thomas Throenle. Der Erzbischof habe das Ernennungsrecht. Ob er persönlich jemanden auswähle oder ob die Stelle neu ausgeschrieben werde, stehe noch nicht fest. Das Erzbistum sei sich wegen des Priestermangels über die Schwierigkeit im Klaren, Stellen wieder zu besetzen.