VPH bereitet sich auf Deutschlandticket vor

Bus und Bahn fahren soll in Deutschland endlich einfacher werden: mit dem Deutschlandticket soll dem Tarif-Dschungel ein Ende bereitet werden. Am 1. Mai gehts los. Dann können alle, die wollen, für 49 Euro im Monat ein Deutschlandticket im Abo erwerben und alle Regionalbahnen, städtische U-Bahnen und Busse nutzen.

Der Verkehrsverbund Paderborn-Höxter (VPH) unterstützt das neue Ticket sagt Geschäftsführer Udo Wiemann.: „Es ist eine vertriebliche Herausforderung, aber dagegen sperren wir uns nicht.“

Was aus Kundensicht einfach und vor allem pragmatisch klingt, stellt Verkehrsverbünde aber vor Schwierigkeiten und offene Fragen. Denn die Finanzierung des neuen Tickets ist nur für dieses Jahr gesichert.

Aktuell steht nämlich fest: der Bund subventioniert das Deutschlandticket in diesem Jahr mit 1,5 Milliarden Euro, die Länder steuern die gleiche Summe dazu. „Damit haben wir einen Fördertopf von drei Milliarden Euro. Verkehrsverbünde rechnen aber mindestens mit Kosten in Höhe von fünf Milliarden Euro.“ sagt der VPH-Geschäftsführer. Das Thema der Finanzierung und der Einnahmenverteilung unter den verschiedenen Verkehrsverbünden sei bislang ausgeblendet worden. „Es soll erst im Jahr 2026 eine Einahmenaufteilung geben. Dieses Jahr dürfen die Verkehrsverbünde die Einnahmen aus dem Deutschlandticket-Verkauf behalten.“

Das bedeutet: Kunden haben Einfluss darauf, welches Verkehrsunternehmen sie mit dem Kauf eines Deutschlandtickets unterstützen. Besonders für kleinere, lokale Verkehrsverbünde sei es wichtig, liquide zu bleiben. „Es ist schon hilfreich, Unternehmen vor Ort zu unterstützen – wir müssen unsere Busfahrer und Fahrerinnen bezahlen und natürlich alle weiteren Betriebskosten.“ sagt Stefanie Bräutigam, Mitarbeiterin im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Denn wann genau, die Ausgleichszahlen des Bundes und der Länder ausgezahlt werden, steht auch noch nicht fest. „Es gibt keinen Verteilmechanismus.“ sagt Udo Wiemann. Er beschreibt das momentane Konzept als Aufschubfinanzierung. „Der Bundestag und Bundesrat müssen im Herbst dieses Jahres klären, wie das Deutschlandticket in den kommenden Jahren finanziert wird.“

Das Deutschlandticket gibt es nur im Abo und nur in digitaler Form. Am Ticketautomaten oder bei Busfahrern kann das Ticket nicht erworben werden. Der VPH bietet das Ticket entweder digital in der „Fahr mit App“ oder als Chipkarte an. Interessierte haben grundsätzlich vier Möglichkeiten das neue Abo zu erwerben: Seit gestern kann das Deutschlandticket direkt in der Mobithek, Bahnhofsstraße 27, vorbestellt werden. Ab dem 3. April, dem offiziellen Vorverkaufsstart, können Kunden die Chipkarte nach kurzer Wartezeit direkt mitnehmen. Bis dahin werden die vorbestellten Tickets mit der Post versendet.

Als zweite Möglichkeit können Interessierte das Deutschlandticket online bestellen, dazu ist eine Registrierung auf der Webseite www.fahr-mit.de notwendig. Nach etwa 15 Tagen wird die Karte ebenfalls per Post zugestellt.

Mit dem „Deutschlandticket Job“ sparen

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können, sofern ihr Arbeitgeber ein Jobticket unterstützt, das „Deutschlandticket Job“ erwerben. Zahlt der Arbeitgeber einen Anteil von mindestens 25 Prozent (12,25 Euro), dann wird ein Rabatt von fünf Prozent gewährt. So zahlen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 34,30 Euro für das Deutschlandticket.

Für alle, die das neue Ticket lieber digital auf dem Smartphone dabei haben, bleibt noch die Möglichkeit, sich über die „Fahr mit App“ zu registrieren und dort das Abo abzuschließen.

Alternativen wie das Paderticket

Der VPH hat in den vergangenen Monaten seine knapp 5000 Abokunden befragt, ob sie ihr bisheriges Abo für ein Abo des Deutschlandtickets tauschen wollen. „Nur drei Prozent dieser Abonnenten wollen kein Deutschlandticket, alle anderen wechseln. Das Interesse ist also da.“ Die Kunden, die sich gegen ein Deutschlandticket entschieden haben, legen Wert auf die zusätzlichen Leistungen. „Mit dem Paderticket für 54 Euro können Abonnenten eine weitere Person mitnehmen. Für Menschen, die den ÖPNV nur hier nutzen, bleibt das Paderticket also weiterhin attraktiv.“ bilanziert Udo Wiemann.

Was sich in Zukunft in Sachen ÖPNV ändert, ließe sich jetzt noch nicht absehen, sagt Udo Wiemann. Finanzierungsfragen und Auflagen für mehr Klimaschutz – es sei noch vieles offen und im stetigen Wandel. „Auch unser Fahrplan wird anders werden.“ Eine Sache wird aber zunächst bleiben, da ist sich der VPH-Geschäftsführer sicher: „Der Westfalen-Tarif wird bleiben. Und das aus zwei Punkten: A: Das Ticket-Angebot stört niemanden. B: Wir müssen erstmal schauen, welche Tickets weiterhin gefragt bleiben und welche nicht.“