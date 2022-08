Walter Röhrl steht im Goldenen Buch der Stadt Paderborn

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums eines der größten Motorsport-Events Europas hat am vergangenen Dienstag, 9. August, die Neuauflage der Olympia-Rallye als Oldtimer-Veranstaltung in Paderborn Halt gemacht.

Legten im Jahr 1972 mehr als 300 Teams die 3400 Kilometer lange Strecke von Kiel nach München anlässlich der Olympischen Spiele mit nur einer Übernachtung zurück, ist die 2252 Kilometer lange Revival-Strecke in diesem Jahr in insgesamt sechs Etappen eingeteilt. Eine davon führte die 197 Rallye-Teilnehmer in die Paderstadt, wo sie von vielen Schaulustigen und Motorsportfans auf dem Rathausplatz begrüßt wurden.

Unter den zehn Teilnehmern, die bereits bei der damals noch als Bestzeitrallye ausgerichteten Veranstaltung auch in diesem Jahr an den Start gingen, befand sich auch die Ikone des Deutschen Rallyesports, der bislang einzige deutsche Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Er wurde vom stellvertretenden Bürgermeister Dietrich Honervogt im Beisein von Staatssekretär Daniel Sieveke, Dr. Maria Rodehuth, Bernhard Hoppe-Biermeyer und Wolfgang Walter in Empfang genommen und trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Walter Röhrl freute sich über den Empfang und die vielen Fans entlang der Strecke. „Es ist immer wieder toll zu sehen, dass unser Sport die Menschen noch immer begeistert“, hob der gebürtige Regensburger hervor.