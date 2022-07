Dass ein Patient genau in dem Bett liegt, das für ihn vorgesehen ist, funktioniert nicht „einfach so“. Dahinter steckt ein komplexes System, in dem verschiedene Prozesse ineinandergreifen. Gesteuert werden diese Prozesse im Brüderkrankenhaus St. Josef Paderborn vom Zentralen Belegungsmanagement (ZBM). Dieser organisatorische Dreh- und Angelpunkt des Krankenhauses ist nun fünf Jahre alt.

Hinter dem Zentralen Belegungsmanagement steht das Team von Sabine Fecke: Zusammen mit acht Kollegen sorgt sie in in zwei Schichten dafür, dass die Belegung der Krankenhausbetten genau so erfolgt, wie es benötigt wird: Denn es hilft wenig, wenn beispielsweise ein urologischer Patient mit fachspezifischen medizinischen Behandlungsanforderungen weit weg vom Team Urologie in einem Bett bei den Fachärzten für Lungenerkrankungen landet.

Damit das nicht passiert, telefonieren vier Mitarbeiterinnen des ZBM fast ununterbrochen. Denn sie sind auch zuständig für die Einbestellung der Patienten zu elektiven, also geplanten, Eingriffen, für die Belegung der Operationssäle, die hausinterne Verlegung von Patienten, Terminverschiebungen durch Absagen von Patienten oder Erkrankungen im Team der Ärzte.

„Absagen und Terminänderungen hatten wir seit Corona natürlich in einem sehr hohen Maß“, sagt Sabine Fecke. Da bestand die Hauptaufgabe des ZBM-Teams im Zuhören, Lösungsvorschläge machen und Probleme beseitigen. „Es ist nicht leicht, einem Betroffenen, der seit drei Monaten den Termin für den Einbau einer künstlichen Hüfte hat, abzusagen“, so Fecke. Eine neue Hüfte sei keineswegs eine Lappalie, aber in den vergangenen zwei Jahren hätte eben die Operation eines Tumorpatienten weiter oben auf der Liste gestanden, erklärt Fecke.

Patient steht im Zentrum

Listen sind ein großes Thema im Büro des ZBM: Auf einem überdimensionalen White-Board stehen unzählige Namen, Telefonnummern, Dienstzeiten und Prozesse, alles ist kaskadenartig angeordnet. Sabine Fecke: „Sobald sich ein Termin auf unserem Tagesplan ändert, folgen darauf mindestens zwei bis drei Telefongespräche.“ Das Gemurmel im Hintergrund ist laut. „Wir haben uns daran gewöhnt“, sagt Sabine Fecke. Das Arbeiten zu viert im Großraumbüro hat auch Vorteile: Auf Zuruf lassen sich viele Fragen schnell klären.

Warum das ZBM vor fünf Jahren eingeführt wurde? Die Antwort von Sabine Fecke kommt intuitiv: „Als noch jede Abteilung ihre eigene Bettenregie hatte, waren beispielsweise bei einer hausinternen Verlegung viele verschiedenen Ansprechpartnern involviert. Das ist bei einer dezentralen Steuerung der Patienten nicht zu verhindern und sehr zeitintensiv. Das hat sich durch das ZBM verändert. Der Patient ist im Zentrum unseres Handelns. Mit dem ZBM haben nun alle Beteiligten einen festen Ansprechpartner und können ihrer eigentlichen Aufgaben, der Behandlung und der Pflege, nachkommen.“