Wärmebus wird am Paderborner Medico nicht mehr gebraucht 

Der Wärmebus des Padersprinters, der seit dem 10. Dezember am Medico an der Husener Straße für wartende Patienten bereitstand, wird ab sofort nicht mehr benötigt. Die Situation hat sich nach Angaben der Stadt kurz vor den Feiertagen merklich entspannt.

In einer von der Stadt Paderborn einberufenen Videokonferenz berichtete Dr. Ulrich Polenz, Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, dass die Patientenzahlen in der Bereitschaftsdienstpraxis am Medico erfreulicherweise gesunken seien. Dieser Rückgang sei unvorhersehbar gewesen, führe aber nun zusammen mit den wieder moderaten Temperaturen dazu, dass die Bewältigung des Patientenaufkommens durch die Praxis auch ohne die Unterstützung des Wärmebusses möglich sein werde.

Auch sei nicht damit zu rechnen, dass sich ein vergleichbar hohes Patientenaufkommen in Kürze wiederholte. Die Beteiligten – darunter auch Leiter Ludger Schmidt von der Paderborner Feuerwehr, das Brüderkrankenhaus sowie die Hilfsdienste von den Maltesern, Johannitern, dem DRK und dem Arbeiter-Samariter-Bund – erklärten das Projekt Wärmebus somit für beendet. „Die Patientenzahlen werden aber auch weiterhin laufend erhoben und die Entwicklung beobachtet. Sollten sich im Laufe des Winters gravierende Abweichungen nach oben ergeben, werden die Projektbeteiligten kurzfristig wieder zusammenkommen“, sagte Dr. Polenz.

Er bedankte sich bei allen Teilnehmern, insbesondere bei den Ehrenamtlichen, ohne deren Unterstützung das gesamte Projekt nicht möglich gewesen wäre. Er sei sehr dankbar dafür, in einer Stadt zu leben, in der so etwas umsetzbar sei. Auch Bürgermeister Michael Dreier richtete seinen Dank an alle, die das Projekt unterstützt und damit die Situation für die Kranken – darunter viele Kinder und Familien – verbessert hätten: „Es war toll zu erfahren, wie groß und vor allem auch spontan die Hilfsbereitschaft untereinander ist und wie unkompliziert die Verständigung miteinander funktioniert.“