Warnstreik bei den Metallern im Kreis Paderborn 

An den Warnstreiks beteiligten sich unter anderem Beschäftigte der Unternehmen Bette in Delbrück, Benteler Automotive sowie Steel/Tube in Paderborn, Claas in Paderborn, Gilbarco in Salzkotten sowie Diebold Nixdorf. Bevor es am 10. November zurück an den Verhandlungstisch geht, sind im Kreis Paderborn keine weiteren Warnstreiks geplant, sagte der 1. Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall, Konrad Jablonski.

