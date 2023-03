Warnstreik! 650 Kita-Beschäftigte aus ganz OWL demonstrieren in Paderborn

Dutzende Kitas in der Region bleiben zu oder bieten nur Notgruppen-Betreuung an

Paderborn

Viele Eltern mussten sich am Mittwoch (8. März) eine andere Kinderbetreuung suchen. Etliche Kitas in der Region blieben wegen eines Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst geschlossen. Zur zentralen Kundgebung in Ostwestfalen versammelten sich laut Polizei mehr als 650 Kita-Beschäftigte in der Paderborner Innenstadt. Verdi sprach sogar von 800 Streikenden.