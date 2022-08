Warnwesten für den Weg zur Schule

Das Schulverwaltungs- und Sportamt der Stadt Paderborn und die AOK NordWest haben diese gemeinsame Aktion für die Erstklässler ins Leben gerufen. „Der Schulweg birgt insbesondere für die jungen Schulstarterinnen und Schulstarter Gefahren im Straßenverkehr. Auch in Begleitung der Eltern kann immer etwas passieren. Das geschieht häufig beim Ein- und Aussteigen aus dem Auto oder zu Fuß auf dem Schulweg. Unsere Warnwesten-Aktion soll dazu beitragen, dass der Schulweg etwas sicherer wird. Vor allem im Herbst und Winter, wenn die Sicht wieder schlechter und die Tage kürzer werden, können die Kinder besser im Straßenverkehr wahrgenommen werden. Wir empfehlen daher auch das tägliche Tragen bei allen anderen Wegen in der Öffentlichkeit“, sagte AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner.

In Paderborn starten in diesem Jahr an den insgesamt 20 städtischen Grundschulen mehr als 1450 Grundschüler ins erste Schuljahr. Ziel von AOK und Stadt Paderborn ist es, dass jedes Kind, das in die Schule kommt, mit einer Warnweste ausgestattet wird. „Uns liegt die Sicherheit der Kinder, die in diesem Jahr in Paderborn eingeschult werden, sehr am Herzen. Die Unfallstatistiken sind seit Jahren glücklicherweise rückläufig. Dennoch ist jedes Unfallopfer eines zu viel. Wir freuen uns daher sehr, dass die AOK NordWest dabei hilft, dass wirklich alle Erstklässler an unseren städtischen Grundschulen eine Warnweste erhalten“, sagte Wolfgang Walter, Schuldezernent der Stadt Paderborn.

Die Übergabe der Warnwesten erfolgte nun an der Grundschule Elisabeth in Paderborn. Schulleiter Klaus Schäfers nahm die Westen von AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner in Empfang. „Das Tragen dieser Westen und eine gute Verkehrserziehung in der Grundschule sind eine wichtige Grundlage dafür, dass sich unsere jungen Schulstarter sicher im Straßenverkehr bewegen. Wenn die anderen älteren Verkehrsteilnehmer dann auch noch die erforderliche Rücksicht nehmen, haben wir gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Kinder sicher von und zur Schule kommen“, so Klaus Schäfers.

Verborgene Gefahr im Verkehr

Den Kontakt zum Schulamt hatte AOK-Schulbeauftragter Andreas Jung geknüpft. Er organisiert für Schulen Projekte, die sich um das Thema Gesundheitsförderung ranken. Neben den Themen gesunde Ernährung und Bewegung engagiert sich die Krankenkasse seit Jahren auch im Themenfeld Kindersicherheit mit dem Präventionsprojekt „AOK-Walkingbus – der aktive Schulweg“. Die Leiterin des Schulverwaltungsamtes Paderborn, Christel Rhode, war sofort vom Sinn und Zweck der Warnwestenaktion überzeugt. „Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen großen Nutzen bringen. Wenn jedes Kind zur Einschulung eine Warnweste erhält und dann auf den künftigen Schulwegen trägt, haben wir einen großen Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet“, sagte Rhode.

Eine weitere Gefahr lauert auf dem Schulweg, die oftmals aber verkannt werde. „Viele Eltern bringen ihre Kleinen gerne mit dem Auto zur Schule. Das spart Zeit und ist bequem. Hierdurch wird jedoch das Bewegungsverhalten der Kinder ungünstig beeinflusst“, sagt Wehmhöner und ergänzt: „Laut einer AOK-Studie bewegen sich nur zehn Prozent der Kinder moderat. Der Schulweg ist eine ideale Möglichkeit, um dem Mangel an Bewegung und körperlicher Aktivität entgegenzuwirken. Wir empfehlen allen Eltern, den Schulweg mit den Kindern nicht im Auto, sondern zu Fuß zurückzulegen und dabei die Weste zu tragen.“