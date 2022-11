Warthe-Kompanie bestätigt Vorstand

Die Warthe-Kompanie der Schützenbruderschaft Wewer hat im Rahmen ihrer alle drei Jahre stattfindenden Kompanieversammlung im Bürgerhaus Wewer all ihre Vorstandmitglieder einstimmig bestätigt.

Hauptmann Michael Neumann konnte 97 Mitglieder seiner Kompanie und so einige Ehrengäste begrüßen. Präses Uwe Schläger ging mit einem Gebet auf die momentanen Herausforderungen und die damit verbundenen Ängste der Menschen ein.

Hauptmann Michael Neumann ließ in seinem Bericht die Höhepunkte der vergangenen drei Jahre Revue passieren. Er bedankte sich für die geleistete ehrenamtliche Arbeit bei allen Vorstandsmitgliedern sowie Funktionsträgern und insbesondere beim König und kommissarisch eingesetzten Hauptfeldwebel Jürgen Schütte. Bedingt durch den viel zu frühen Tod seines Vorgängers Andreas Appelbaum sei Jürgen Schütte sozusagen „ins kalte Wasser geworfen“ worden. Trotz des schwierigen Einstiegs habe er die Herausforderung angenommen und erledige seine Aufgabe mit Bravour, konstatierte Neumann.

Michael Neumann würdigte in diesem Zusammenhang auch die langjährige vorbildliche Vorstandsarbeit des verstorbenen Hauptfeldwebels Andreas Appelbaum, der 26 Jahre im Vorstand der Warthe-Kompanie war und 18 Jahre die Geschicke als Spieß leitete. Neumann erinnerte ebenso an den verstorbenen Ehrenoberst Günther Hecker. Seine ehrliche Art und Offenheit sowie sein herausragender Einsatz hätten Günther Hecker, so Neumann, weit über die Grenzen Wewers hinaus größte Sympathien und viele Freundschaften beschert.

Das ist der Vorstand der Warthe-Kompanie

Dem neuen engeren Kompanievorstand der Warthe-Kompanie gehören nach den Wahlen folgende Schützenbrüder an: Hauptmann Michael Neumann, Kompaniefeldwebel Jürgen Schütte, stellvertretender Hauptmann und Zugoffizier Hans Dieter Thiele, Zugoffizier Markus Hericks, Zugoffizier Jürgen Sill, Kompanieadjutant Florian Möhring und der stellvertretende Kompaniefeldwebel Tobias Gravenstein.

Der erweiterte Vorstand wird komplettiert von Platzoffizier Sebastian Schoppmeier, Königsadjutant Reinhard Schlepphorst, Fähnrich Markus Steffens sowie den Fahnenoffizieren Heinrich Rose, Robert Hustadt, Reinhard Roggel, Matthias Kopp, Jürgen Ripping und Jörg Lüdicke. Der ausgeschiedene Unteroffizier Georg Coners erhielt ein Präsent für 20 Jahre Vorstandsarbeit.