Warum DHL in Paderborn Rechtslenker einsetzt

Christian Dobrott nimmt seit einigen Wochen auf der rechten Seite in dem neuen Streetscooter Gigabox Platz. Der Transporter wurde extra mit dem Fahrersitz auf der rechten Seite konzipiert.

Der Grund: Christian Dobrott fährt den sogenannten „Streetscooter Gigabox“, dieses relativ neue Modell ist ein Rechtslenker. Das bedeutete, dass der Fahrersitz inklusive Lenkrad auf der rechten Seite im Auto zu finden ist. „Die meisten denken wohl, dass ich aus dem Ausland komme“, sagt Dobrott. „Einmal hat mich ein Lkw-Fahrer an der Kreuzung gebeten, das Fenster runterzufahren und mich dann gefragt, wo ich herkomme“, erzählt der 34-jährige Paket- und Postzusteller. Tatsächlich wurde dieses Auto gemeinsam mit Paketzustellern von DHL und dem Unternehmen Streetscooter extra entworfen. „Wir haben die Paket- und Postzusteller gefragt, was sie brauchen und was ihnen hilft“, sagt Achim Gahr Leiter der Pressestelle Mitte der Deutschen Post DHL Group. Dabei rausgekommen ist eben ein Rechtslenker.