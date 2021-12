Warum es im Kreisverkehr nicht immer rund läuft ...

Es ist für viele Autofahrer nicht nur ein Ärgernis, sondern auch ein Unikum hier in der Region: der Kreisverkehr auf der B1 in der Nähe der Benteler-Arena. Denn wer von Bad Lippspringe Richtung Elsen fährt, steht an dieser Stelle oft im Stau, hervorgerufen durch eine Ampelanlage, die die Einfahrt in das Rund reguliert.

Eine Kombination aus Kreisverkehr und Ampel ist einzigartig in der Stadt, aber auch in der Region. Schließlich treffen unterschiedliche Konzepte aufeinander. Die in Mode gekommenen Kreisel sind zwar teurer, bieten aber große Vorteile. So sollen sie für einen stetigen Verkehrsfluss sorgen, weil sich Autofahrer an den Zufahrten problemlos einfädeln können. Staus sollen verhindert werden. Eine Ampel anderseits lässt den Verkehr pulkweise fließen.