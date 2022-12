Was die Paderborner AfD (sich) leistet

Fleißig ist die AfD-Fraktion. In diesem Jahr hat sie im Paderborner Rat und in den Ausschüssen 90 Anträge gestellt. Viel erreicht hat sie trotzdem nicht, weil die übrigen Fraktionen fast schon reflexhaft die Anträge ablehnen. Der Grund: Die AfD hat das politische Klima mit Provokationen und Unterstellungen derart vergiftet, dass der Graben zwischen ihr und den anderen nicht tiefer sein könnte.

Wenn Johannes Menze von den Grünen in einem Ausschuss das Wort ergreift, verwendet er die Formulierung „liebe Demokratinnen und Demokraten“ – und jeder weiß, dass damit die AfD ausdrücklich nicht mitgemeint ist. Für eine undemokratische Fraktion hält auch Für Paderborn die AfD. Fraktionschef Stephan Hoppe stellte in seiner Haushaltsrede fest, sei dem Einzug der AfD in den Rat sei der Ton hier „rauer und die Zusammenarbeit schlechter geworden“.