Was folgt auf das Kieswerk in Elsen?

„Das Kieswerk in Elsen am Nesthauser See wird bis spätestens Ende 2025 zurückgebaut sein“, sagt der Elsener CDU-Ratsherr Michael Meyer und fordert: „Wir müssen uns schon jetzt Gedanken über eine mögliche Nachnutzung der Fläche machen.“ Deshalb stößt die CDU-Fraktion in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses Elsen mit einer Anfrage diesen Denkprozess mit klaren eigenen Vorstellungen an.

Paderborner CDU-Fraktion regt Diskussion zur Zukunft des Areals am Nesthauser See an – Nutzung als Parkfläche angedacht

Die Unionsfraktion möchte zum einen in Erfahrung bringen, wie sich die Eigentumsverhältnisse an der Fläche des Kieswerkes der Heidelberger Kieswerke Rhein-Ruhr am Altenginger Weg, bekannt als früheres Kieswerk „Exakt“, darstellen. Zudem wird die Frage gestellt, ob sich verwaltungsseitig bereits Gedanken zur Nachnutzung der Fläche gemacht wurden. Abschließend wird die Frage gestellt, ob die Fläche, sofern sie zumindest teilweise im Eigentum der Stadt liegt, als Parkfläche für den angrenzenden Nesthauser See genutzt werden könnte. Ratsherr Meyer denkt in diesem Zusammenhang insbesondere an die Sommermonate.

„Die gegenüberliegende Wasserskianlage zieht bei gutem Wetter viele Besucher und Badegäste an, was immer wieder zu einer angespannten Verkehrssituation in diesem Bereich führt. Mit der neuen dritten Wasserskibahn sowie der kürzlich abgeschlossenen Fertigstellung des Rundweges um den Nesthauser See wird die Besucherzahl eher zunehmen“, ist sich der Unionspolitiker sicher. „Deshalb wäre die Schaffung einer Parkfläche eine gute Möglichkeit, die verkehrliche Lage in diesem Bereich zu entspannen, da der Weg zum See nicht weit ist.“ Des Weiteren besteht in diesem Bereich eine gute Anbindung an die Fahrradrouten entlang des Lippesees mit sicherer Querungsmöglichkeit über die Bundesstraße durch die Ampelanlage. „Wir setzen uns dafür ein, dass dort ausreichend Fahrradabstellanlagen entstehen, zumal die Zufahrt zum jetzigen Gelände so breit ist, dass diese sich für eine gemeinsame, selbstverständlich deutlich getrennte für für Räder und Pkw sehr eignet“, sagt Meyer.

Michael Meyer ist CDU-Ratsherr in Paderborn Foto: CDU Paderborn

Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der CDU-Ratsfraktion geboten, sich schon jetzt Gedanken über eine Nachnutzung zu machen und gegebenenfalls Gespräche mit den übrigen Eigentümern der Flächen zu führen. „Dadurch, dass der Weg im Eigentum der Stadt ist, geht ohne diese sowieso nichts“, heißt es in der Mitteilung der Christdemokraten abschließend.