Das Religionsbekenntnis, das Geschlecht, die Herkunft, das Alter und die sexuelle Identität seien nur Beispiele von Gründen, aus denen manche Menschen ungerechtfertigt anders behandelt würden als andere Menschen.

„Was ist Gerechtigkeit?“, „Was braucht es für eine gerechte Gesellschaft?“ sind Fragen, zu denen jeder und jede etwas zu sagen hat.

Im Rahmen der Aktion „Schreib über Gerechtigkeit!” wurden sie von der ADA zusammen mit der youngcaritas Paderborn und YOUPAX, dem jungen Glaubensportal im Erzbistum Paderborn, den Menschen in Paderborn und Umgebung gestellt.

Zwölf Texte ganz unterschiedlicher Art kamen als Antwort zurück. „Wir veröffentlichen die wertvollen Gedanken von Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen gerade jetzt in der Adventszeit. Denn insbesondere in der Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Liebe muss die Gerechtigkeitsfrage gestellt werden”, fügt Christina Dietl an. Gerechtigkeit sei ein großes Wort, das uns im Kontext der Religionen, der Philosophie und des Rechts begegne. „Wir möchten es in Beziehung setzen zur Lebensrealität Einzelner”, so Christina Dietl.

Vier Texte aus dem Projekt, ihre Autorinnen und Autoren werden in diesem Artikel vorgestellt.

Finanziert wurde das Projekt auch mit Kirchensteuermitteln aus dem Fonds „Neue Projekte zur Umsetzung des Zukunftsbildes" des Erzbistums Paderborn.

Wie eine Brücke

Von Thomas Schönlein

Für mich ist Gerechtigkeit Respekt für die oder den Nächsten: Für gehörlose und hörende Menschen soll es gleich fair sein. Respekt ist wie eine Brücke aufzubauen: damit man Menschen nicht falsch versteht, streitet und Krieg führt, sondern mit Respekt und Gerechtigkeit eine Brücke aufbauen kann. So können hörende Menschen von gehörlosen Menschen und gehörlose Menschen von hörenden Menschen lernen und sich zusammen weiterentwickeln. Das ist für mich Gerechtigkeit.

Thomas Schönlein Foto: Thomas Schönlein ist 51 Jahre alt und lebt in München. Er engagiert sich als Jugend-Fußballtrainer beim Verein Gehörlosen-Bergfreunde München und für gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe gehörloser Menschen. Durch freundschaftliche Verbindungen nach Paderborn erfuhr er von der Aktion „Schreib über Gerechtigkeit“. ...

Gerechtigkeit

Von Lina Nollmann

Alles, was gilt für mich, soll auch gelten für dich. Niemand soll mehr drunter leiden, dass einige Menschen Gerechtigkeit meiden.

Sie denken nur noch an sich, und interessieren sich für andere nicht. Sie vergessen, wie gut wir es haben, denn wir müssen nicht stundenlang nach Essen fragen.

Andere Menschen müssen kilometerweit zum nächsten Brunnen laufen, wir können im nächsten Supermarkt unser Trinken kaufen. Das alles ist schrecklich ungerecht, deshalb sollten wir Gerechtigkeit behandeln wie ein Menschenrecht.

Lina Nollmann Foto: Lina Nollmann ist 14 Jahre alt und besucht die neunte Klasse des St.-Michael-Gymnasiums in Paderborn. Sie wohnt in Lichtenau-Husen. ...

Der Realität ins Auge sehen

Von Jan-Luca Reibeholz

Sieh der Realität ins Auge: In dieser Welt läuft nichts so, wie du es dir wünschst. Du musst begreifen: Je länger du lebst, desto besser wirst du verstehen, dass die Wirklichkeit immer nur von Leid und Schmerz und Leere beherrscht wird. Glaub mir, was in dieser Welt existiert und geschieht, hat eine Licht- und eine Schatten-Seite. Solange es Sieger gibt, solange wird es auch Verlierer geben. Das egoistische Verlangen, Frieden zu behalten, verursacht Krieg, und um die Liebe zu bewahren, entsteht Hass, denn den Zusammenhang von Wirkung und Ursache kann man nun mal nicht einfach trennen. Da bin ich mir sicher. So ist das Leben. Es wiederholt sich. Aus Liebe werden Opfer gebracht, und daraus entsteht Zorn. Aus ihm entspringt der Schmerz und der Schmerz vergeht nicht. Wir spüren ihn immer. Vertraue niemandem zu sehr, denn vergiss nicht: Der Teufel war auch mal ein Engel. Ich bin niemand. Ich will auch niemand sein. In dieser Welt voller Verzweiflung hat es überhaupt keinen Wert zu existieren. Keiner wollte wissen, wer ich war, bis ich eine Maske trug. Wenn man diesen Scherz wahrhaft verstanden hat, kann man gegenüber anderen gnädig sein. Den Schmerz zu kennen, lässt dich reifen und erwachsener werden. Erwachsen zu werden bedeutet, wieder selbstständig denken zu lernen und eigene Entscheidungen zu treffen. So kann man dann über den Schmerz nachdenken, um irgendwann eine eigene Antwort zu finden.

Jan-Luca Reibeholz Foto: Jan-Luca Reibeholz ist 21 Jahre alt und wohnt in Waldeck. Er ist im dritten Ausbildungsjahr zum Bau- und Metallmaler bei IN VIA St. Lioba in Paderborn. In seiner Freizeit zeichnet und schreibt er gerne. ...

Ich habe Recht

Von Franziska Hammeran

Ich habe Recht, sagt Paul.

Warum hast du Recht?, fragt Pauline.

Weil das schon immer so war, sagt Paul.

Und wer gibt dir das Recht zu bestimmen, dass du Recht hast?

Das hat ein anderer Paul mal gesagt. Dass alle Pauls immer Recht haben.

Aha, murmelt Pauline.

Das ist aber sehr merkwürdig.

Das versteht Paul nicht.

Dass man das merkwürdig finden kann.

Etwas, das schon immer so war, kann doch nicht merkwürdig sein.

Und trotzdem fängt es an, in ihm zu brodeln.

Was, wenn er gar nicht immer Recht hat?

Was, wenn er nur manchmal Recht hat?

Oder was, wenn er nie Recht hat?

Also fragt er: Habe ich dann nie Recht?

Doch, sagt Pauline. Es kommt aber drauf an, womit.

Gib mir ein Beispiel.

Ich habe Recht, dass ich ein Junge bin.

Stimmt, sagt Pauline.

Ich habe Recht, dass ich stark bin.

Stimmt, sagt Pauline. Ich habe Recht, dass ich schlauer bin als du.

Pauline fragt: Warum?

Weil du ein Mädchen bist.

Mhm, sagt Pauline.

Was heißt Mhm, fragt Paul.

Dass du in diesem Fall nicht Recht hast.

Und warum nicht?, fragt Paul.

Weil du nicht im Recht bist, so über mich zu urteilen.

Niemand auf der ganzen Welt gibt dir das Recht, über andere zu urteilen.

Auch kein anderer Paul.

Schon gar nicht ein anderer Paul.

Du ganz alleine hast das Recht zu zeigen, wer du bist. Wie schön du bist und was du alles kannst.

Aber du hast nicht das Recht zu bestimmen, wie jemand anderes ist.

Ahaaaa, sagt Paul. Das ist mir neu, aber klingt schön. Ja, das ist es auch, sagt Pauline.

Das Leben ist so viel schöner, wenn wir jedem das Recht zugestehen, so zu sein, wie er ist.

Und nicht nur das: den anderen so sein lassen wie er ist und ihn dafür zu schätzen, dass er so ist, wie er ist. Und sie? fragt Paul.

Pauline lacht: Na klar. Sie auch!

Franziska Hammeran Foto: Franziska Hammeran ist 42 Jahre alt und in Rietberg aufgewachsen. Nachdem sie einige Jahre in Freiburg gelebt hatte, kehrte sie im April in ihre Heimat zurück. Die Sozial- und Theaterpädagogin sagt zu ihrer Motivation, sich mit dem Thema Gerechtigkeit zu befassen: „Ich habe eine kleine Tochter, die schwarz ist, und auch aus dem Grund beschäftige ich mich sehr mit dem Thema Vielfalt, Diskriminierung und Gerechtigkeit in der Welt. Es liegt mir sehr am Herzen, dass es irgendwann eine Welt gibt, in der nicht nur von Gerechtigkeit gesprochen, sondern auch noch mehr nach ihr gehandelt wird." ...