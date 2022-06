Wasserskianlage in Paderborn-Sande: Angst vor Parkchaos

Fraktionen unterstützen Erweiterungspläne am Nesthauser See

Paderborn

Die Sport- und Freizeitmöglichkeiten am Nesthauser See werden erweitert. Einstimmig begrüßten die Fraktionen in der Sitzung des Bezirksausschusses Schloß Neuhaus/Sande am Mittwochabend die Pläne des Betreibers und der Stadt. Die Frage ist nur: Reichen die 700 vorhandenen Parkplätze künftig noch aus?

Von Dietmar Kemper