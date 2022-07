Wasserwerke schließen Partnerschaft mit dem SC Paderborn 07

In Zukunft werde es immer wichtiger, mit dem Wasser wertschätzend umzugehen. Der SC Paderborn 07 sucht nach neuen Möglichkeiten, um den Wasserverbrauch zu senken oder die Nutzung des Wassers zu optimieren. Gleichzeitig soll diese Partnerschaft für den Umgang mit dem Wasser als kostbarem Schatz sensibilisieren.

Der Klimawandel wird voraussichtlich auch in der Region Paderborn zu mehr Extremwettersituationen führen. „Wir müssen schneller sein als die nächste Störung“, bringt es Wassermeister Andreas Benstein auf den Punkt. Dafür planen die „Wasserpartner vor Ort“ weit im Voraus, investieren in die Versorgungssysteme und gehen sorgsam mit dem Wasser als Schatz der Natur um. Im Jahre 2019 haben die zehn Wasserversorger im Kreis Paderborn die „Wasserpartner vor Ort“ gegründet. Gemeinsam haben sie sich in den vergangenen Jahren auf vielfältigen Wegen an die Öffentlichkeit gewandt, um für den schonenden und bewussteren Umgang mit Trinkwasser zu werben. Die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserversorgung in der Region machen eine höhere Wahrnehmung dieses Themas erforderlich.

Die „Wasserpartner vor Ort“ suchen nach weiteren Partnern, die zusammen mit ihnen für die Wertschätzung des Wassers stehen und werben. Interessierte können sich gerne melden.