Wechsel auf dem Paderborner Wochenmarkt

Die Paderborner Fleischerei Müller ist jetzt auch mit einem mobilen Verkaufswagen auf dem Wochenmarkt in Paderborn vertreten. Cornelia Müller, Mutter von Fleischermeister Sebastian Müller, gehört zum Stammpersonal. Der Laden im Schildern soll auf jeden Fall erhalten bleiben.

Dazu gehört die Paderborner Traditionsfleischerei Müller, die zusätzlich zu ihren drei Ladengeschäften – unter anderem auch im Schildern – nun auch einen Verkaufswagen betreibt und in den Internethandel eingestiegen ist. „Wir wollen etwas Neues ausprobieren – denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, sagt Fleischermeister Sebastian Müller, der übrigens an allen drei bestehenden Filialen festhalten will.