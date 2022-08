Wechsel bei den Grünen in Paderborn: Norika Creuzmann übernimmt im Landtag für Sigrid Beer

Paderborn

In den neuen Büros von Bündnis 90/Die Grünen in Paderborn wurde am Sonntag der Staffelstab wortwörtlich weitergegeben: Nach zahlreichen Würdigungen verabschiedete sich die langjährige Landtagsabgeordnete Sigrid Beer nach ihrem auslaufenden Mandat von der politischen Bühne und übergab ihren Platz im Parlament an Norika Creuzmann.

Von Kevin Müller