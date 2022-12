Wechsel, Neueröffnungen und ein Abschied

Kaum ein anderer Bereich in Paderborn ist derzeit so stark im Wandel wie die Gastro-Szene. Wer macht neu auf? Wer hört auf? Was verschiebt sich? Ein Überblick.

Was sich aktuell in der Paderborner Gastro-Szene tut

Tagsüber Café, abends Pilgerbar – gleich zwei Gastro-Angebote vereint unter einem Dach gibt es ab sofort in der Rosenstraße in der ehemaligen Goeken-Backen-Filiale. Hinter dem gastronomischen Doppelschlag steht Nicolas Hüser. Der 37-Jährige Paderborner Gastronom ist dabei kein Unbekannter. So führt er bereits erfolgreich das auf der anderen Straßenseite liegende „Weekend“ und das Flammkuchenhaus „Feuer & Flamme“ am Königsplatz.