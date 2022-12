Wechselhaftes Jahr für den Paderborner Handel

Sorgen um Galeria Kaufhof in Paderborn: Hat das Warenhaus im Herzen der Stadt noch eine Zukunft?

Um die Kontrollen zu vereinfachen, erhalten alle, die einen entsprechenden Nachweis vorlegen können, ein farbiges Armbändchen, das sowohl in der Innenstadt als auch im Dören-Park und im Südring-Center gilt und beim Betreten eines Geschäftes vorgezeigt werden muss. Das Ordnungsamt macht zudem Stichproben-Kontrollen. Mitte Januar fällt die Maskenpflicht in der Paderborner Innenstadt, in Geschäften gilt sie jedoch weiter.