„Wege durch das Land“ macht Station in Paderborn – Publikum begeistert

Paderborn

Dunkelgrauer Straßenbelag, es riecht nach Gummi und Öl, von oben flackert grelles Neonlicht zwischen der gelben und blauen Rohrkonstruktion: In der Halle 3 stehen normalerweise viele Busse Reihe an Reihe geparkt. Doch am Samstagabend war es anders. Die Halle 3 auf dem Gelände der Padersprinter wurde in eine Bühne für die beliebte Kulturreihe Wege durch das Land verwandelt.

Von Katharina Freise