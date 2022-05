Wegen Tornado-Schäden: Paderborner Entsorgungszentrum erweitert Öffnungszeiten

Wie der Eigenbetrieb der Stadt Paderborn am Montag mitteilte, ist in dieser Woche das Entsorgungszentrum „Alte Schanze“ von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag, 28. Mai, von 8 bis 15 Uhr, geöffnet. Wegen des Feiertags bleibt der Betrieb am Donnerstag geschlossen.

www.ave-kreis-paderborn.de/oeffnungszeiten

Tornado-Schäden: Stadt Paderborn nimmt Hilfsgesuche entgegen Foto: Die Stadt Paderborn hat am Montag folgendes mitgeteilt: „Wer aufgrund der Schäden durch den Tornado vom Freitag noch Hilfe bei den Aufräumarbeiten, beispielsweise im eigenen Garten, benötigt, der kann sich auch heute noch bei der Stadt Paderborn melden. Bevorzugt telefonisch über die Hotline 05251-880 nimmt die Stadt Paderborn weiter Hilfsgesuche für einfache Aufräumtätigkeiten entgegen und koordiniert ehrenamtliche Hilfseinsätze von privat zu privat.“ ...