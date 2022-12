Weihbischof Matthias König ruft zur Unterstützung der Aktion Dreikönigssingen 2023 auf

Zahlreiche Kinder und Jugendliche engagierten sich jedes Jahr rund um den 6. Januar, den Dreikönigstag, bundesweit und somit auch im Erzbistum Paderborn solidarisch und vorbildlich für Kinder in Not, heißt es in einer Mitteilung des Erzbistums.

Matthias König wird darin so zitiert: „Von der grenzenlosen Liebe Gottes künden viele Menschen, die mir auf meinem Glaubensweg begegnen. Dazu zählen auch die Sternsingerinnen und Sternsinger, auf die ich mich in jeder Weihnachtszeit freue: Die heiligen drei Könige sind aus einem fernen Land aufgebrochen und dem Stern gefolgt, um den Messias zu finden. Jedes Jahr beteiligen sich in unserem Erzbistum rund 20.000 Mädchen und Jungen zum Dreikönigsfest an der Aktion Dreikönigssingen. Damit bringen sie uns den Segen der Weihnacht nach Hause. Und noch viel mehr: Sie zeigen oft bei Kälte und Schnee eine ungemeine Solidarität mit Kindern in aller Welt, die Not leiden. Nicht nur als Beauftragter für die Aufgaben der Weltmission, sondern als Christ und Mensch bin ich tief beeindruckt vom jährlichen Einsatz der kleinen Königinnen und Könige, die mithelfen, für Kinder neue Perspektiven zu eröffnen.“

Ein Motiv aus der Kampagne „1000 gute Gründe“ des Erzbistums. Foto: Erzbistum Paderborn

Die aktuelle Initiative „1000 gute Gründe“ des Erzbistums bringe dieses Engagement mit einem Motiv visuell und verbal auf den Punkt. Matthias König: „Neben den Umrissen der Comic-Helden Superman und Superwoman, beide mit wehendem Umhang, stehen drei Sternsinger mit königlichem Gewand, überschrieben mit den Worten ‚Superhelden tragen Cape‘ – genauso ist es. Und deshalb ermutige ich auch für die kommende Weihnachtszeit wieder dazu, den heldenhaften Einsatz der Sternsingerinnen und Sternsinger zu unterstützen.“