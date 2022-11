Weihnachtsoratorium erklingt in Pfarrkirche Wewer

In der Pfarrkirche St. Johannes Baptist wird am Freitag, 30. Dezember, Bachs Weihnachtsoratorium aufgeführt. Der Kartenvorverkauf beginnt in Kürze.

Die Johannes-Kantorei Wewer bringt das Weihnachtsoratorium Kantaten I bis III von Johann Sebastian Bach um 19 Uhr gemeinsam mit Melanie Ortmann (Sopran), Pia Buchert (Alt), Florian Feth Tenor) und Gottfried Meyer (Bass) sowie dem Orchester La Réjouissance mit seinem Konzertmeister Gregor van den Boom zur Aufführung. Die Gesamtleitung liegt bei Tobias Lehmenkühler, Chorleiter der Johannes-Kantorei Wewer.

Das Weihnachtsoratorium ist die Weihnachtsmusik schlechthin. Keine Verarbeitung der Weihnachtsgeschichte eines anderen Komponisten erzeugt in der Musikwelt so viel Bewunderung - und dies seit bald 300 Jahren. Und niemand außer Johann Sebastian Bach versteht es, die Weihnachtsbotschaft so freudig, so sensibel, so intensiv erfahrbar zu machen, ist sich Chorleiter Tobias Lehmenkühler sicher.

In der nun 109 Jahre währenden Geschichte der Johannes-Kantorei Wewer stellten sich die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung ihrer jeweiligen Chorleitung vielen musikalischen Herausforderungen, feierten begeistert aufgenommene Aufführungen und widmeten sich der musikalischen Mitgestaltung der Gottesdienste und Hochfeste im Kirchenjahr mit der gleichen Hingabe und Perfektion. Mit ihrem Chorleiter Tobias Lehmenkühler geht die Kantorei bei der Stückauswahl immer wieder neue und auch ungewöhnliche Wege, um neben dem Standardrepertoire auch anderen wertvollen Werken Raum zu geben und Klang zu verleihen. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind willkommen. Die Johannes-Kantorei Wewer probt immer donnerstags von 20 bis 21.45 Uhr im Pfarrzentrum Wewer neben der Pfarrkirche.

Tickets für das Weihnachtsoratorium gibt es ab dem ersten Adventswochenende für 20 Euro und ermäßigt für 15 Euro (Schüler, Studierende, ALG I + II-Bezieher, Schwerbehinderte) bei der Buchhandlung Nicolibri in Wewer, beim Paderborner Ticketcenter (zzgl. 2 Euro VVK-Gebühr), bei den Chormitgliedern und an den Adventswochenenden in St. Johannes Baptist Wewer (vor und nach den Messen).

Weitere Informationen unter www.johannes-kantorei-wewer.de.