Weihnachtliche Stadtrundgänge und Krippenführungen in Paderborn

Die Tourist Information Paderborn bietet auch in diesem Jahr wieder an drei Terminen die beliebten Führungen zu den Weihnachtskrippen in den Innenstadtkirchen an.

Die Krippe im Paderborner Dom: Die Tourist Information bietet wieder Führungen zu den Weihnachtskrippen in der Paderborner Innenstadt an.

Speziell auf Familien mit Kindern abgestimmt seien die Rundgänge am Dienstag, 27. Dezember, sowie am Freitag, 30. Dezember, teilt die Tourist Information mit. Am 30. findet parallel eine Krippenführung für Erwachsene statt, eine weitere am Samstag, 7. Januar 2023. Stationen sind der Dom, sowie die Markt-, Busdorf- und Franziskanerkirche. Alle Krippenführungen beginnen um 14 Uhr vor der neuen Tourist Information am Königsplatz und dauern etwa zwei Stunden.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) werden jeweils um 14 Uhr „Weihnachts-Stadtrundgänge“ durch die geschmückte Innenstadt angeboten. Die Tourist Information weist darauf hin, dass auch die regulären Samstags-Stadtführungen am 24. Dezember (Heiligabend) und am 31. Dezember (Silvester) um 11 Uhr stattfinden.

Die Teilnahme kostet bei allen Führungen sieben Euro, Kinder unter 14 Jahren gehen – auch bei den Krippenführungen – kostenlos mit.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen sollten die Tickets vorher in der neuen Tourist Information am Königsplatz (Tel. 05251/8812980) oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen erworben werden, empfiehlt das Team der Tourist Information. Sofern es noch freie Plätze gibt, ist der Ticketkauf auch unmittelbar vor den Rundgängen möglich.