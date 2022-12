Weihnachtsbrief: Paderborner Schützenoberst appelliert an Gemeinschaftssinn

Es ist schon eine gute Tradition: Vor Weihnachten wendet sich der Oberst des Paderborner Bürgerschützenvereins, Thomas Spieker, mit einem Brief an alle Mitglieder und zugleich an die Bürgerinnen und Bürger Paderborns.

„Der adventliche Blick zurück auf das Jahr 2022 macht mich zuversichtlich. Die Coronakrise haben wir im Großen und Ganzen hinter uns gelassen. Corona hat vor allem durch die Schutzimpfungen viel von seinem ursprünglichen Schrecken verloren – Gott sei Dank!“, blickt Spieker auf das zu Ende gehende Jahr zurück. Viele Dinge gingen wieder ihren normalen Gang – auch im PBSV. „Und das ist gut so“, schreibt Spieker. „Unsere Veranstaltungen sind sehr gut besucht, unsere Mitgliederzahl ist stabil, die Stimmung im Verein ist prächtig.“

Das Schützenfest sei ein wunderbares Fest gewesen mit einer rekordverdächtigen Zahl von 22 Reflektanten beim Prinzenschießen und ebenfalls rekordverdächtigen sechs Reflektanten beim Königsschießen. Dirk Scholl aus der Heide-Kompanie gab seine Königsinsignien nach dreijähriger Amtszeit an Dennis Happe aus der Kämper-Kompanie ab. Schützenkönig Dirk Scholl und Schützenkönigin Jana Mirk waren, betont Spieker, gemeinsam mit der gesamten Hofgesellschaft unter der Leitung der Hohen Frau Zeremonienmeisterin Birgit Methling „exzellente Repräsentanten des Vereins in einer vereinshistorisch besonderen Zeit!“

Der Oberst schreibt weiter: „Mit Schützenkönig Dennis Happe und Schützenkönigin Stefanie Nötges aus der Heide-Kompanie, der Hohen Frau Zeremonienmeisterin Silke Wasmuth, ebenfalls aus der Heide-Kompanie, und den engagierten Hofdamen und Hofherren haben würdige Nachfolger in der Hofgesellschaft zusammengefunden. Und dass unser Verein über alle Altersstufen hinweg eine besondere Faszination ausstrahlt, sieht man an der altersmäßigen Zusammensetzung der Prinzen: Maximilian Koch (Ü20), Torsten Vogt (Ü50) und Hans-Jürgen Kallenberg (Ü70) bilden gemeinsam ein Team von jungen und junggebliebenen Schützenbrüdern.“ Das sei beispielgebend.

„Kraft aus der Gemeinschaft schöpfen“

In Spiekers Zuversicht mische sich „in einer Zeit der Krisen“ Nachdenklichkeit. Die Corona-Krise sei noch nicht vollständig überwunden, und schon befinde sich die Bevölkerung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und der dadurch ausgelösten Flüchtlingswelle und der hohen Energiepreise im „nächsten Krisenmodus“, so Spieker.

Die wesentliche Erkenntnis aus dieser Zeit ist für ihn, dass „wir Paderborner Schützen – gerade in dieser Zeit der Egomanen und Verführer – unsere Kraft aus unserer Gemeinschaft schöpfen“. Daher laute das Motto der Paderborner Schützen für das Jahr 2023: „Wir statt Ich“.

Dazu gehört laut Spieker, dass man sich für die Schwachen in der Gesellschaft im Sinne der christlichen Nächstenliebe engagiere. Er appelliert an das partnerschaftliche Miteinander der Generationen und macht sich für die Förderung des Heimatbewusstseins in einer Zeit stark, in der mancher Mitbürger infolge der Veränderungsprozesse mit seiner eigenen Heimatstadt zu fremdeln beginne.

Hoffen auf ein Fest des Friedens

Im Zeichen der Geburt Jesu Christi hofft Spieker auf ein Fest des Friedens. Er drückt allen Opfern des Ukrainekrieges, auch den russischen Soldaten, die für einen sinnlosen Eroberungsfeldzug geopfert würden, sein Mitgefühl aus und betont: „Mein Respekt gilt den ukrainischen Männern und Frauen, die ihr Vaterland tapfer verteidigen.“