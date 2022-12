Weihnachtsfeier für Geflüchtete in Schloß Neuhaus

Als der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Schloß Neuhaus die bekannten Weihnachtslieder spielte und der Nikolaus für die Jüngsten kleine Geschenkpakete verteilte, war die Freude groß in der Notunterkunft für Flüchtlinge an der Neuhäuser Husarenstraße.

In der von der Bezirksregierung in Detmold geführten Einrichtung hatte mit ehrenamtlicher Unterstützung von Markus Mertens und Susanne Meiche die für die Betreuung zuständige Johanniter Unfallhilfe zur Feier eingeladen. „Und die Johanniter waren mit Janet Roderfeld, dem als Nikolaus verkleideten George Keriakes und Riad Karnat selbst sehr aktiv, um die Feier für alle Beteiligten zu einem Erlebnis zu machen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Paderborn.

Paderborns Bürgermeister Michael Dreier dankte den Betreuerinnen und Betreuern für ihren Einsatz in dieser Notunterkunft zum Wohle der dort untergebrachten Menschen. „Durch Ihr Engagement ist es möglich, den Alltag in der Einrichtung zu organisieren“, sagte der Bürgermeister.

Die Bezirksregierung teilte mit, dass in der Neuhäuser Notunterkunft neben den ukrainischen Flüchtlingen jetzt aufgrund der aktuellen Situation auch Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und aus Afrika untergebracht werden.