Weihnachtsgeschäft zieht auch im Kreis Paderborn Taschendiebe an

Das Weihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren. Die gut besuchten Innenstädte, Einkaufs- und Weihnachtsmärkte ziehen aber nicht nur Kunden, sondern auch viele Kriminelle an. Seit Beginn des Paderborner Weihnachtsmarktes am 18. November haben Taschendiebe nach Polizeiangaben kreisweit 30 Taten verübt.

Mit 17 Taschendiebstählen führt Paderborn diese Statistik an. Allerdings schlagen die Täter bislang nicht zwischen den Marktständen zu, sondern in Discountern, Geschäftszentren und Warenhäusern außerhalb der Innenstadt, wo sie zehn Diebstähle begingen. In der Westernstraße wurden Opfern zwei Geldbörsen und ein Handy zu Geschäftszeiten aus den Taschen gezogen. Nachts waren Taschendiebe in und rund um die Innenstadtlokale aktiv und entwendeten zwei Portmonees und zwei Handys.

Im gleichen Zeitraum wurden in Salzkotten vier Taten, Büren und Bad Lippspringe drei, Bad Wünnenberg zwei sowie in Lichtenau, Borchen und Hövelhof jeweils eine Tat anzeigt.

Polizeihauptmeisterin Nancy Gericke vom Bundespolizeirevier Paderborn (Mitte), Ulrich Meyer (links) und Ruth Stöpper (rechts) vom Weissen Ring sowie Kriminalhauptkommissarin Monika Freff und Kriminalhauptkommissar Randolf Latusek (hinten) auf Präventionsstreife. Foto: Polizei Paderborn

Die Polizei setzt bei ihren Gegenmaßnahmen auf Aufklärung und ist in der Paderborner Innenstadt auch mit Präventionsstreifen unterwegs. Besucherinnen und Besucher werden über die Tricks der Diebe informiert und auf Möglichkeiten hingewiesen, wie man sich davor schützen kann. Am Dienstag (6. Dezember) wurden die Paderborner Beamten von der Bundespolizei und Mitarbeitern des Weißen Rings unterstützt. Weitere Informationen und Tipps zum Thema Taschendiebstahl finden sich im Internet unter https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-gegen-taschendiebstahl.