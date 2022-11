Weihnachtsmarkt-Auftakt: Polizei Paderborn warnt vor Taschendieben

Schon jetzt sind die Täterinnen und Täter sehr aktiv. In den vergangenen zehn Tagen sind kreisweit 23 Taschendiebstähle angezeigt worden. 16 davon wurden in Paderborn verübt, je zwei in Büren und Salzkotten sowie jeweils eine Tat in Bad Lippspringe, Borchen und Delbrück. „Als Tatorte wählten die Taschendiebe meistens gut besuchte Discounter und andere Verbrauchermärkte. Aber auch in Lokalen waren sie aktiv. So sind vier der angezeigten Taten nachts in der Paderborner Innenstadt begangen worden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Langfinger haben es meistens auf das Portemonnaie oder auf das Handy ihres Opfers abgesehen. Ist eine Tasche oder ein Rucksack nur für einen kurzen Moment nicht beaufsichtigt, schlagen sie zu. Oft sind Taschendiebe nicht allein tätig und arbeiten im Team. Während einer das Opfer ablenkt, greift ein anderer zu. In größeren Menschenmengen können sich die Kriminellen gut tarnen. Ein kleiner Rempler, der geübte Griff in die Taschen des Opfers – und schon sind sie untergetaucht.

Erhöht die Präsenz in der Innenstadt

Während des Paderborner Weihnachtsmarkts erhöht die Polizei ihre Präsenz in der Innenstadt. Uniformierte Fußstreifen, aber auch zivile Kräfte sind vor Ort, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Sogenannte Präventionsstreifen greifen das Thema Taschendiebstahl auf und gehen gezielt mit Informationen auf die Bevölkerung zu. Das Motto heißt: „Augen auf und Tasche zu.“

Diese Präventionstipps gibt die Polizei:

Nehmen Sie bei einem Bummel über den Weihnachtsmarkt nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder „in die Zange“ genommen werden.

Lassen Sie Ihre Taschen in Restaurants oder anderen Lokalen nicht unbeaufsichtigt.

Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).

Rufen Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen: Polizeiruf 110.

Weitere Informationen und Tipps zum Thema Taschendiebe finden sich hier: paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-gegen-taschendiebstahl