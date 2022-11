Weihnachtsmarkt in Paderborn ist eröffnet

Am Freitag hat Dietrich Honervogt, stellvertretender Bürgermeister, den Weihnachtsmarkt eröffnet. Trotz des Regens sorgte die Beleutung in der Innenstadt für eine gelungene Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

„Ich freue mich, dass ich trotz des schlechten Wetters nicht alleine hier stehe“, sagte Dietrich Honervogt vor dem Rathaus. Er bedankte sich bei der Städtischen Musikschule, die zum Auftakt des Weihnachtsmarktes spielte.

„Das Highlight ist wieder unsere Pyramide, eine der größten in Ostwestfalen“, sagte Dietrich Honervogt weiter. Er machte auch auf den verkaufsoffenen Sonntag am 1. Advent aufmerksam: „Ich wünsche mir, dass die Leute bewusst in der Innenstadt einkaufen.“ Denn so könne der Einzelhandel vor Ort unterstützt werden.

Zudem sprach Dietrich Honervogt die Energiesparmaßnahmen an: „Wir wollen einen Weihnachtsmarkt, der beleuchtet ist. Wir haben dafür einen Kompromiss gefunden und werden das Energiesparziel einhalten.“ Die Leuchttdauer der Dekoration in der Innenstadt endet in diesem Jahr eine Stunde früher. Auf die Beleuchtung der Bäume am Marienplatz sowie der Hausfassaden im Bereich des Markplatzes wird ebenfalls verzichtet.

Das traditionelle Weihnachtssingen findet am 16. Dezember auf dem Marktplatz statt. Der Paderborner Weihnachtsmarkt ist immer ab 11 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr sowie an allen anderen Tagen bis 21 Uhr. Am 20. November bleibt der Weihnachtsmarkt wegen des Totensonntages geschlossen.