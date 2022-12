Weihnachtssingen auf dem Paderborner Marktplatz 

Nach zwei Jahren coronabedingter Stille versammelt sich in diesem Jahr kurz vor Weihnachten wieder der größte Chor der Stadt auf dem Paderborner Marktplatz: Am Freitag, 16. Dezember, ist es Zeit für das traditionelle „Weihnachtssingen unterm Domturm“.

So voll war es in der Vergangenheit schon beim Rudelsingen auf dem Marktplatz.

Wie die Stadt mitteilt, sind in der Zeit von 18 bis 18.45 Uhr alle Interessierten zum gemeinsamen Singen und Einstimmen auf das Weihnachtsfest mit musikalischer Unterstützung der Domturmbläser eingeladen.

„Ich freue mich sehr, bei diesem besonderen Ereignis wieder dabei zu sein. Das gemeinsame Singen ist eines der Highlights des Weihnachtsmarktes – für Paderborn, aber auch für die Menschen aus der gesamten Region“, so Bürgermeister Michael Dreier. Er bedankt sich schon jetzt bei allen Beteiligten für die Organisation der Veranstaltung: „Mein Dank gilt insbesondere dem Marktplatz für ehrenamtliches Engagement und der Abteilung Soziale Teilhabe, die die Veranstaltung seit Jahren gemeinsam organisieren, den Domturmbläsern sowie Dompropst Joachim Göbel für die Unterstützung der Veranstaltung.“

Gemeinsam zu singen stärke den Zusammenhalt, betont Göbel, der sich ebenfalls darauf freut, wenn sich die Menschen wieder unterhalb des Domturmes versammeln. „Auch für uns stellt das Domsingen einen Höhepunkt zum Abschluss des Jahres dar“, freut sich Michaela Weigel, Leiterin der Abteilung Soziale Teilhabe der Stadt Paderborn.

Am 16. Dezember verteilt das Team des Marktplatzes für ehrenamtliches Engagement in Paderborn in altbewährter Form die Liedtexte vor Ort. Auf dem Programm stehen unter anderem „O Tannenbaum“, „Alle Jahre wieder“, „Macht hoch die Tür“, „Morgen, Kinder, wird’s was geben“ und „Leise rieselt der Schnee“. Alle Texte für das Weihnachtssingen sind unter dem folgenden Link zum Ausdrucken zu finden: https://www.paderborn.de/marktplatz-ehrenamt.