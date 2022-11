Weihnachtszauber im Schlosspark in Schloß Neuhaus

Den betörenden Duft von Glühwein in der Nase, in schönen Dingen stöbern und sich bei weihnachtlichen Klängen an den edlen Dingen des Lebens erfreuen: All das und noch viel mehr erwartet die Besucher des Schloß Neuhäuser Weihnachtszaubers.

Unter dem großen, glitzernden Stern bietet der festlich geschmückte Neuhäuser Schlosspark vom 2. bis 4. Dezember eine vorweihnachtliche Kulisse für ein überwiegend handgefertigtes Warensortiment. Glas-, Textil- und Holzarbeiten, ausgefallener Schmuck und weihnachtliche Dekorationen, Bücher und Spiele bieten sich als Geschenke an und lassen Vorfreude auf das Weihnachtsfest aufkommen.

Aromen von Mandeln und Honig, edlen Kräutern und Gewürzen, von heißen Waffeln, Glühwein und Pfefferkuchen verführen die Nase und wärmen Herz und Magen. Mit glänzenden Augen verfolgen die Kinder das bunte Treiben auf der Bühne am Brunnentheater und erwarten mit Ungeduld die Ankunft von Sankt Nikolaus am Sonntag um 17 Uhr.

Geöffnet ist der Markt, den die Schlosspark- und Lippesee-Gesellschaft mit Unterstützung der Sparkasse Paderborn-Detmold, den Stadtwerken Paderborn und der Warsteiner Brauerei veranstaltet, am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.